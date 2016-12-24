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Львов возглавил ТОП самых дешевых городов для туристов http://www.segodnya.ua/img/article/7827/97_main.1482614883.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/97_tn.1482614883.jpg Запад Так во Львове путешественник может заплатить за жилье 25 долларов, за ужин на двоих – 5 долларов и 20 центов за километр поездки на такси

Львов возглавил ТОП самых дешевых городов для туристов

Сегодня, 23:38

Так во Львове путешественник может заплатить за жилье 25 долларов, за ужин на двоих – 5 долларов и 20 центов за километр поездки на такси

Украинский Львов стал первым в рейтинге самых дешевых туристических городов. Фото: garantiatravel.com.ua
Украинский Львов стал первым в рейтинге самых дешевых туристических городов. Фото: garantiatravel.com.ua

Американское издание Business Insider опубликовало рейтинг самых дешевых туристических городов. Украинский Львов стал первым в рейтинге, передает УНН. Так во Львове турист может заплатить за жилье 25 долларов, за ужин на двоих – 5 долларов и 20 центов за километр поездки на такси.

На втором месте город Приштина, в Косово. В нем жилье стоит 56 долларов, питание на двоих – 5 долларов, а поездка в такси – доллар за километр.

На третьей строчке болгарская София. Ночлег здесь стоит 57 долларов, а ужин на двоих – 11 долларов.

В рейтинг также вошли города в Панаме, Греции, Португалии, Армении и Испании. Самым дорогим среди самых дешевых туристических городов оказалось Вальпараисо, что в в Чили, которое заняло 12 ступень.

Ранее сообщалось, что украинцы назвали лучший город для жизни (инфографика).
Львов, рейтинг, туристы, турист

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