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Львовский бизнесмен хотел покончить с собой из-за невыплаты денег рабочим http://www.segodnya.ua/img/article/7889/87_main.1484651510.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/87_tn.1484651510.jpg Запад Совестливого предпринимателя от суицида спасали патрульные и,  как оказалось, ему также должны денег

Львовский бизнесмен хотел покончить с собой из-за невыплаты денег рабочим

Сегодня, 02:17

Совестливого предпринимателя от суицида спасали патрульные и,  как оказалось, ему также должны денег

На месте происшествия. Фото: патрульная полиция Львова
На месте происшествия. Фото: патрульная полиция Львова

В Львове предприниматель, который не мог выплатить своим подопечным зарплату, решил покончить с собой. На помощь мужчине пришли родная мать и полиция.

"На службу 102 поступил вызов, что в одном из домов на улице Джорджа Вашингтона, человек закрылся в своей комнате и хочет покончить жизнь самоубийством. Его мать э сообщила, что сын занимается бизнесом,  но  не имеет возможности выплатить зарплату рабочим,  поэтому решил совершить суицид", – сообщает патрульная полиция Львова.

Патрульные, прибывшие на место вызова, начали разговаривать с предпринимателем  через запертую дверь. Он говорил, что не хочет больше жить, и решил повеситься. А потом признался, что ему тоже должны выплатить деньги за работу, и даже  показал соответствующие документы.

Инспекторы рассказали мужчине, как выйти из этой ситуации,  и поделились номером  центра бесплатной юридической помощи. Мужчина успокоился, и поблагодарил за помощь.

Напомним, недавно во Львове  мужчина 44-лет закрылся в собственной иномарке и выстрелил себе в голову из охотничьего ружья.
Львов, полиция, суицид, предприниматель

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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