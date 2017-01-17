Львовский бизнесмен хотел покончить с собой из-за невыплаты денег рабочим

Совестливого предпринимателя от суицида спасали патрульные и, как оказалось, ему также должны денег

В Львове предприниматель, который не мог выплатить своим подопечным зарплату, решил покончить с собой. На помощь мужчине пришли родная мать и полиция.

"На службу 102 поступил вызов, что в одном из домов на улице Джорджа Вашингтона, человек закрылся в своей комнате и хочет покончить жизнь самоубийством. Его мать э сообщила, что сын занимается бизнесом, но не имеет возможности выплатить зарплату рабочим, поэтому решил совершить суицид", – сообщает патрульная полиция Львова.

Патрульные, прибывшие на место вызова, начали разговаривать с предпринимателем через запертую дверь. Он говорил, что не хочет больше жить, и решил повеситься. А потом признался, что ему тоже должны выплатить деньги за работу, и даже показал соответствующие документы.

Инспекторы рассказали мужчине, как выйти из этой ситуации, и поделились номером центра бесплатной юридической помощи. Мужчина успокоился, и поблагодарил за помощь.

Напомним, недавно во Львове мужчина 44-лет закрылся в собственной иномарке и выстрелил себе в голову из охотничьего ружья.