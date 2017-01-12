Львовский облсовет пообещал восстановить разрушенный мемориал полякам

Владимир Гирняк отметил, что в уничтожении украинских монументов в Польше прослеживается тот же почерк

Депутаты Львовского областного совета на ближайшей сессии решат вопрос же о дальнейшей реконструкции монумента погибшим полякам в Гуте Пеняцкой. Об этом заявил заместитель председателя Львовского облсовета Владимир Гирняк, передает "Укринформ".

Также он сообщил, что с надгробий, которые разрисовали вандалы, уже смыли надписи. "Версия о том, что могилу поляков разрушили местные жители, не выдерживает никакой критики. Это сделали определенные силы, которые не хотят украинско-польского взаимопонимания. На очередном заседании сессии облсовета будет принято решение относительно акта вандализма и восстановления монумента в Гуте Пеняцкой. Совместно с польской стороной будем работать над механизмом восстановления памятника", – отметил Гирняк.

Заместитель председателя облсовета не уверен, что это удастся сделать до 28 февраля – годовщины трагедии, когда почтить жертв массового уничтожения жителей Гуты Пеняцкой сюда традиционно съезжаются родные погибших из Украины и Польши. Вместе с тем он подчеркнул, что следует позаботиться и об украинских монументах, разрушенных на территории Польши. В их уничтожении прослеживается тот же почерк.

Напомним, в с. Гута Пеняцкая Бродовского района Львовской области неизвестные на рождественские праздники повредили памятник с фамилиями поляков, убитых гитлеровцами в 1944 р., изрисовав его сине-желтой и красно-черной краской. Сразу после этого в Польше заявили, что направят Киеву ноту протеста, и сдержали обещание.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 161 ("Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений") Уголовного кодекса Украины.