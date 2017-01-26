Львову грозит вспышка инфекционных заболеваний и нашествие грызунов из-за мусора

Вчера, 13:53

В управлении здравоохранения предупреждают, что ситуация в городе ухудшится, когда потеплеет 

Львов утопает в горах мусора. Фото: InfoResist
Львов утопает в горах мусора. Фото: InfoResist

Львову грозит вспышка кишечной инфекции из-за невывезенного мусора, когда температура повысится. Об этом заявил начальник управления здравоохранения во Львове Владимир Зуб в комментарии телеканалу "112 Украина".

"Пока держится низкая температура, эпидемиологические риски инфекционных заболеваний на территории города являются низкими. Когда температура будет выше +8 по Цельсию, существенно могут возрасти риски возникновения инфекционных заболеваний. Существует риск увеличения количества грызунов", – заявил Зуб.

Ранее сообщалось, что премьер Владимир Гройсман встретился с руководителем Львовской обладминистрации Олегом Синюткой. Во время переговоров он напомнил, что своевременная утилизация и переработка бытовых отходов – задача львовской городской власти и ее руководителя Андрея Садового.

"Передайте, пожалуйста, городскому голове – мы выбраны были с ним в один год – в 2016 году. Я за несколько лет пребывания в должности городского головы в точно такой же ситуации весь свой мусор давно вывез, рекультивировал и навел порядок, поэтому не надо искать на кого переложить ответственность. Пусть возьмет и сделает так, чтобы ситуация была чистой во всех смыслах этого слова", – заявил Гройсман.

Напомним, 30 мая 2016 года на Грибовичской свалке под Львовом во время тушения пожара произошел обвал мусора.
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