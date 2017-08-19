Львовянин вырастил на огороде гигантский помидор

Вчера, 14:07

По словам мужчины, такой помидор смог вырастить благодаря селекции нескольких сортов помидоров без использования каких-либо подкормок


Гигантский помидор вырос на обычном сельском огороде в Львовской области.

Овощ весом в полтора килограмма на огороде Романа вырос без химии. Мужчина признается – это результат его экспериментов и природных удобрений.

"Это грязь, это переброженная трава и разбавленные дрожжи. Когда завязывается помидор, основной цветок я не срываю, и он берет на себя всю пищу и получаются такие прекрасные томаты", – говорит Роман Вышинский.

Из трех таких небольших теплиц за сезон хозяин собирает около 50 ведер томатов. Большинство из них – великаны.

Помидорное дело для 52-летнего Романа – хобби. У него в теплице более 20 сортов – на любой вкус. Собирают урожай всей семьей.

Жена Романа – Надежда – рассказывает: уже пять лет помидоры не выходят из их рациона.

"У нас помидоры круглый год, летом едим натуральные, а зимой консервированные", – отметила Надежда Вишинская, жена.

Семья уже думает, что из огромного помидора приготовить.
урожай, видео, помидор, львовская область

Вы сейчас просматриваете новость "Львовянин вырастил на огороде гигантский помидор". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования