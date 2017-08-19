Львовянин вырастил на огороде гигантский помидор

По словам мужчины, такой помидор смог вырастить благодаря селекции нескольких сортов помидоров без использования каких-либо подкормок

Гигантский помидор вырос на обычном сельском огороде в Львовской области.

Овощ весом в полтора килограмма на огороде Романа вырос без химии. Мужчина признается – это результат его экспериментов и природных удобрений.

"Это грязь, это переброженная трава и разбавленные дрожжи. Когда завязывается помидор, основной цветок я не срываю, и он берет на себя всю пищу и получаются такие прекрасные томаты", – говорит Роман Вышинский.

Из трех таких небольших теплиц за сезон хозяин собирает около 50 ведер томатов. Большинство из них – великаны.

Помидорное дело для 52-летнего Романа – хобби. У него в теплице более 20 сортов – на любой вкус. Собирают урожай всей семьей.

Жена Романа – Надежда – рассказывает: уже пять лет помидоры не выходят из их рациона.

"У нас помидоры круглый год, летом едим натуральные, а зимой консервированные", – отметила Надежда Вишинская, жена.

Семья уже думает, что из огромного помидора приготовить.