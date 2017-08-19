Медленная "скорая": на Волыни люди умирают, не дождавшись помощи

На Волыни на руках родных умер пенсионер, так и не дождавшись медиков. Добирались врачи больше часа, хотя по правилам должны приехать через 20 минут. Местные говорят, случай – не первый. В районе урезали количество "скорых".

От пункта скорой помощи к адресу, куда ее вызвали к умирающему пациенту, расстояние небольшое — около километра. Но бригаду пришлось ждать больше часа. Соседи все это время обрывали телефоны диспетчера. Люди возмущены, что им долго никто не отвечал.

До медицинской реформы в соседнем селе Колки работали две бригады "скорой". Осталась одна. Фельдшеры, по словам сельского головы, часто не успевают на вызовы.

Фельдшер, которого так ждали во дворе Александра, своей вины в его смерти не видит и жалуется на неадекватное поведение селян.

В центре, где руководят всеми "скорыми" Волыни, тоже отрицают вину подчиненных в смерти сельчанина. По их информации — бригада немного нарушила нормативы.

Сейчас назначено служебное расседование. Но и без него заявляют – ситуация не изменится, пока в округ не вернут еще одну бригаду скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в Николаеве "скорую" на дороге не пропустили к пострадавшему, из-за чего тот скончался.