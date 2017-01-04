Подробности мощного пожара в здании львовского завода "Электрон": пострадали спасатели (видео)

В результате пожара уничтожено оборудование, сырье, заготовки и готовая продукция на площади примерно 2500 кв.м

Вчера во Львове, недалеко от железнодорожного вокзала, произошел масштабный пожар в здании, которое принадлежит заводу "Электрон", но частично арендуется одной из частных фирм. Огонь тушили почти весь день, но несколько спасателей попали в больницу.

"Третьего января в 13.17 поступило сообщение о пожаре на 2-м этаже здания ул. Олены Степанивны, 45. Работники предприятия пытались самостоятельно ликвидировать пламя. Осознав масштабность пожара, персонал вызвал пожарных", – сообщает пресс-служба ГСЧС.

Когда на место прибыли спасатели, огнем были охвачены арендованные складские и производственные помещения на втором этаже 5-этажного здания частного предприятия.

В помещении хранилось большое количество горючих тканей и материалов, что привело к сильной задымленности. Кроме этого, пламя очень быстро распространялось, и мигом охватило огромную площадь.

Локализировать пожар удалось только около четырех дня, и полностью ликвидировать вечером, в 19.50. В результате пожара уничтожены оборудование, сырье, заготовки и готовая продукция на площади примерно 2500 кв.м.

На ликвидации пожара работали около сотни спасателей и более 20 единиц техники. Во время тушения госпитализировали двое пожарных. Одного из них после осмотра врачей снова допустили к дежурству. Другой спасатель получил ожоги левого уха и плеча, и остается на лечении в 8-й городской клинической больницы.

Обстоятельства происшествия и причины возникновения пожара выясняют работники полиции и ГСЧС.

Напомним, вчера во Львове произошел мощный пожар. Пламя охватило одно из зданий, принадлежащее заводу "Электрон".