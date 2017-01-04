Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Львова
Подробности мощного пожара в здании львовского завода "Электрон": пострадали спасатели (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7854/66_main.1483520367.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/66_tn.1483520367.jpg Запад В результате пожара уничтожено оборудование, сырье, заготовки и готовая продукция  на площади примерно 2500 кв.м

Подробности мощного пожара в здании львовского завода "Электрон": пострадали спасатели (видео)

Сегодня, 10:56

В результате пожара уничтожено оборудование, сырье, заготовки и готовая продукция  на площади примерно 2500 кв.м

На месте пожара. Фото: ГСЧС
На месте пожара. Фото: ГСЧС

Вчера во Львове, недалеко от железнодорожного вокзала, произошел масштабный пожар в здании, которое принадлежит заводу "Электрон", но частично арендуется одной  из частных фирм. Огонь тушили почти весь день, но несколько спасателей попали в больницу.

"Третьего  января в 13.17 поступило сообщение о  пожаре на 2-м этаже здания  ул. Олены Степанивны, 45. Работники предприятия пытались самостоятельно ликвидировать пламя. Осознав масштабность пожара, персонал вызвал пожарных", – сообщает пресс-служба ГСЧС.

Когда на место прибыли спасатели, огнем были охвачены арендованные складские и производственные помещения на втором этаже 5-этажного здания частного предприятия.

В помещении хранилось большое количество горючих тканей и материалов, что привело к сильной задымленности.   Кроме этого, пламя очень быстро распространялось, и  мигом охватило огромную площадь.

Локализировать пожар  удалось только  около четырех дня, и полностью ликвидировать вечером,  в 19.50. В результате пожара уничтожены оборудование, сырье, заготовки и готовая продукция  на площади примерно 2500 кв.м.

На  ликвидации пожара работали около сотни спасателей и более 20 единиц техники. Во время тушения госпитализировали  двое пожарных. Одного  из них после осмотра врачей  снова  допустили к дежурству.  Другой спасатель получил ожоги левого уха и плеча, и остается на лечении в 8-й городской клинической больницы.

Обстоятельства происшествия и причины возникновения пожара выясняют  работники  полиции и ГСЧС.

Напомним, вчера во  Львове произошел мощный пожар. Пламя охватило одно из зданий, принадлежащее заводу "Электрон".
видео, пожар, Львов, спасатели, огонь, подробности, ГСЧС, Электрон

Вы сейчас просматриваете новость "Подробности мощного пожара в здании львовского завода "Электрон": пострадали спасатели (видео)". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

В Сумах взорвалась и обвалилась многоэтажка: есть погибший и пострадавшие

Сегодня, 09:59

Всего в доме проживает 432 человека, за медицинской помощью обратилось 10 жителей дома, из которых трое – дети

Запад

Во Львовской области в шахтерском городе остались зимовать лебеди

Сегодня, 04:29

Птиц подкармливают люди, но некоторые из жителей Червонограда  волнуются, как спасти птиц, если ударят  морозы

Запад

Франковские спасатели провели спецоперацию по спасению туриста

Вчера, 18:42

Мужчина сломал ногу и не мог самостоятельно спуститься 

Запад

Почти 5 тысяч заболевших - дети. Фото: hochu.ua

Во Львове грипп и ОРЗ за неделю "скосили" 10 тысяч человек

Вчера, 16:40

Половину из всех заболевших составляют пациенты детского возраста, из них около полутысячи  – малыши до года

Запад

После прибытия поезда мужчину увезли в больницу. Фото: ipress.ua

Во Львовской области на ж\д станции умер человек

Вчера, 15:38

У 84-летнего потерпевшего диагностировали травму позвоночника и инсульт

Происшествия

В Киеве возле метро вспыхнул автомобиль

Вчера, 13:50

В результате пожара поврежден моторный отсек, салон и лаковое покрытие транспортного средства

Донбасс

Собаку вытянули на берег

В Мариуполе спасли собаку, уплывающую в море на льдине

Вчера, 19:49

Льдину с животным сносило в сторону судоходного канала

Донбасс

Обстрелы продолжаются. Фото: Союз "Народная память"

Украинских военных обстреляли из БМП и гранатометов: двое бойцов ранены

Сегодня, 09:23

Противник вел огонь из минометов, вооружения БМП и гранатометов, также стреляли снайперы 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.