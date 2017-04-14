Мужчина бросился под грузовой поезд в Ровенской области

Погибший был инвалидом и болел психическим расстройством, из-за этого неоднократно пытался свести счеты с жизнью

В Ровенской области психически больной мужчина покончил с жизнью, бросившись под грузовой поезд.

Трагический случай произошел вчера, 13 апреля, около полудня на железной дороге вблизи города Дубно. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Полицейские выяснили, что 45-летний дубенчанин проживал вместе с младшим родным братом недалеко от железнодорожной станции. Мужчина болел психическим расстройствам и имел группу инвалидности, из-за чего неоднократно пытался свести счеты с жизнью. Последний раз прыгнул со второго этажа и сломал ноги, поэтому передвигался на костылях. Кроме того, неделю назад умерла их мать", – рассказали в полиции.

Фото: полиция

Очередная попытка покончить жизнь самоубийством стала для мужчины фатальной. Около полудня он бросился под грузовой поезд и от полученных травм погиб на месте.

Тело мужчины направили в морг Дубенской центральной районной больницы.

Фото: полиция

Напомним, ранее в Полтаве молодая женщина погибла под колесами поезда. Машинист сообщил, что после появления на пути женщины, подал звуковой сигнал и предпринял экстренное торможение, однако, избежать столкновения не смог.