На Буковине задержали нелегала, спрятавшегося в овощах (видео)

Среди помидоров и огурцов в Европу. На Буковине таможенники с пограничниками задержали гражданина Ирана, который в грузовике с овощами пытался нелегально добраться до Германии.

Как выяснилось, во время загрузки автомобиля в Турции, мужчина украдкой скрылся в кузове. Однако выдержать дальний путь в рефрижераторе нелегал не смог. После трех суток путешествия человек начал стучать, чтобы его спасли от холодной смерти. Освободили нарушителя уже на границе с Румынией.

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