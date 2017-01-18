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На Буковине задержали нелегала, спрятавшегося в овощах (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7895/50_main.1484757670.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/50_tn.1484757670.jpg Запад Мужчина пытался нелегально добраться до Германии

На Буковине задержали нелегала, спрятавшегося в овощах (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 18:39

Мужчина пытался нелегально добраться до Германии


Среди помидоров и огурцов в Европу. На Буковине таможенники с пограничниками задержали гражданина Ирана, который в грузовике с овощами пытался нелегально добраться до Германии.

Как выяснилось, во время загрузки автомобиля в Турции, мужчина украдкой скрылся в кузове. Однако выдержать дальний путь в рефрижераторе нелегал не смог. После трех суток путешествия человек начал стучать, чтобы его спасли от холодной смерти. Освободили нарушителя уже на границе с Румынией.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Программа "События"

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