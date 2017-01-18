На Буковине задержали нелегала, спрятавшегося в овощах (видео)
События на ТК Украина
Мужчина пытался нелегально добраться до Германии
Среди помидоров и огурцов в Европу. На Буковине таможенники с пограничниками задержали гражданина Ирана, который в грузовике с овощами пытался нелегально добраться до Германии.
Как выяснилось, во время загрузки автомобиля в Турции, мужчина украдкой скрылся в кузове. Однако выдержать дальний путь в рефрижераторе нелегал не смог. После трех суток путешествия человек начал стучать, чтобы его спасли от холодной смерти. Освободили нарушителя уже на границе с Румынией.
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