На дороге Киев – Чоп загорелся грузовик с детским питанием и памперсами

Вчера, 20:39

Из-за задымления вследствие пожара движение на дороге было заблокировано на полчаса

На дороге Киев – Чоп загорелся грузовик с детским питанием и памперсами, фото Варта-1
На дороге Киев – Чоп загорелся грузовик с детским питанием и памперсами, фото Варта-1

На дороге КиевЧоп, неподалеку от села Пасеки-Зубрицкие на выезде со Львова, загорелся грузовик с детским питанием и памперсами. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины во Львовской области Кристина Авдеева, передает Zaxid.net.

По словам Авдеевой, спасателям поступил вызов в 16:42, в 17:00 пожар локализовали. Фура перевозила детское питание и памперсы, часть груза сгорела.

Как рассказали очевидцы, из-за задымления вследствие пожара движение на дороге было заблокировано на полчаса. Свидетели происшествия также отмечают, что кабина водителя фуры сгорела.
пожар, грузовик, фура, загорелся, детское питание, ГСЧС

Вы сейчас просматриваете новость "На дороге Киев – Чоп загорелся грузовик с детским питанием и памперсами". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Погибли два пассажира. Иллюстрация. Фото: AeroExpo

Во Франции разбился туристический самолет

Вчера, 00:15

Инцидент произошел в южном департаменте Франции Тарн и Гаронна

Происшествия

В пожаре сгорел "Кадиллак"

В Киеве на парковке дотла сгорел элитный автомобиль

16 Июня, 15:30

Еще четыре машины повреждены огнем  

Другие регионы

В Кировоградской области загорелся дизельный поезд с пассажирами, фото ГосЧС

В Кировоградской области загорелся дизельный поезд с пассажирами

11 Июня, 20:59

Поезд был остановлен, пассажиров вывели из вагона, травмированных нет

Харьков

Машина сгорела. Фото: ГСЧС

В Харьковской области в горящем авто пострадали водитель и пассажир

9 Июня, 16:38

Машина сгорела полностью, пострадавшие находятся в больнице

Происшествия

Пожар в заброшенном доме удалось оперативно потушить

В Киеве горел заброшенный дом

9 Июня, 10:32

В здании загорелся мусор, пожар удалось потушить за 40 минут

Происшествия

В здании суда начался пожар. Фото: zib.com.ua

В Киеве загорелся Высший административный суд, посетителей и работников эвакуируют

7 Июня, 13:31

Работа ВАСУ временно прекращается, проводится эвакуация 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования