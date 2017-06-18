На дороге Киев – Чоп загорелся грузовик с детским питанием и памперсами

Из-за задымления вследствие пожара движение на дороге было заблокировано на полчаса

На дороге Киев – Чоп, неподалеку от села Пасеки-Зубрицкие на выезде со Львова, загорелся грузовик с детским питанием и памперсами. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины во Львовской области Кристина Авдеева, передает Zaxid.net.

По словам Авдеевой, спасателям поступил вызов в 16:42, в 17:00 пожар локализовали. Фура перевозила детское питание и памперсы, часть груза сгорела.

Как рассказали очевидцы, из-за задымления вследствие пожара движение на дороге было заблокировано на полчаса. Свидетели происшествия также отмечают, что кабина водителя фуры сгорела.