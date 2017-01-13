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На киевской трассе перевернулась иномарка: трое детей в больнице (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7880/97_main.1484322356.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/97_tn.1484322356.jpg Запад У пострадавших диагностировали  травму черепа, сотрясение головного мозга и ушибы  головы

На киевской трассе перевернулась иномарка: трое детей в больнице (фото)

Сегодня, 18:48

У пострадавших диагностировали  травму черепа, сотрясение головного мозга и ушибы  головы

На трассе  Киев-Ковель произошло ДТП,  в котором пострадали  мать и трое детей. Сейчас  все они  находятся в больнице.

"31-летний житель Киева, управляя автомобилем Chevrolet Express выехал на полосу встречного движения и слетел  в кювет после чего перевернулся", – сообщает ровенская полиция.

В результате аварии  38-летнюю мать, 3-летнего сына и двух  дочерей восьми лет с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами головы госпитализировали в больницу.

Отец, который был за рулем, не пострадал. По факту аварии открыто досудебное расследование.

Напомним, в Ровенской области под колеса фуры попала легковушка.
ДТП, дети, иномарка, больница, ровно, кювет

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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