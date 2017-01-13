На киевской трассе перевернулась иномарка: трое детей в больнице (фото)

У пострадавших диагностировали травму черепа, сотрясение головного мозга и ушибы головы

На трассе Киев-Ковель произошло ДТП, в котором пострадали мать и трое детей. Сейчас все они находятся в больнице.

"31-летний житель Киева, управляя автомобилем Chevrolet Express выехал на полосу встречного движения и слетел в кювет после чего перевернулся", – сообщает ровенская полиция.

В результате аварии 38-летнюю мать, 3-летнего сына и двух дочерей восьми лет с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами головы госпитализировали в больницу.

Отец, который был за рулем, не пострадал. По факту аварии открыто досудебное расследование.

Напомним, в Ровенской области под колеса фуры попала легковушка.