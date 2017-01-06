На подъезде ко Львову сломался поезд "Интерсити"

Поезд не доехал порядка 40 км до Львова, пассажиры сидят в темноте и холоде

На подъезде к Львову сломался поезд "Интерсити" №743 сообщением "Дарница-Трускавец" (следующий через Киев и Львов), в связи с чем, он опаздывает уже на полтора часа.

Как сообщили агентству пассажиры этого поезда, он сломался в пути, не доехав порядка 40 км до Львова. В поезде нет электричества и постепенно снижается температура.

Пассажирам сообщили о том, что ведутся ремонтные работы. Точных данных о сроках ремонта нет. Когда поезд продолжит путь неизвестно.

Позже оперативный дежурный Львовской железной дороги сообщил, что по состоянию на 00.13 поезд "Интерсити" №743 возобновил движение, после проведения необходимых ремонтных работ. В скором времени поезд прибудет во Львов.