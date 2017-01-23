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На Прикарпатье столкнулись автобус и легковушка: есть жертвы (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7909/76_main.1485186129.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/76_tn.1485186129.jpg Запад 51-летний мужчина умер  в больнице через несколько часов после аварии от полученных травм

На Прикарпатье столкнулись автобус и легковушка: есть жертвы (фото)

Сегодня, 19:52

51-летний мужчина умер  в больнице через несколько часов после аварии от полученных травм

На Прикарпатье произошло смертельное ДТП, в результате которого один человек погиб, а семеро получили травмы.

"56-летний житель Тернополя, управляя автомобилем "Фиат Скудо", на автодороге в селе Ныжнив Тлумацкого района выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом "Эталон" сообщением "Ивано-Франковск – Луцк", – сообщает полиция Прикарпатья.

После ДТП медицинская помощь понадобилась водителю и семи пассажирам "Фиата", в том числе – 6-летней девочке. Все пострадавшие – жители  Тернопольской области.

Через несколько часов после аварии от полученных травм в больнице скончался 51-летний мужчина. По  факту ДТП открыто уголовное производство.

Напомним, недавно на Волыни произошло ДТП, в результате которого водитель автобуса БАЗ погиб на месте, четверо пассажиров получили травмы.
автобус, авария, ДТП, жертвы, Ивано-Франковск, Прикарпатье

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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