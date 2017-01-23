На Прикарпатье столкнулись автобус и легковушка: есть жертвы (фото)

51-летний мужчина умер в больнице через несколько часов после аварии от полученных травм

На Прикарпатье произошло смертельное ДТП, в результате которого один человек погиб, а семеро получили травмы.

"56-летний житель Тернополя, управляя автомобилем "Фиат Скудо", на автодороге в селе Ныжнив Тлумацкого района выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом "Эталон" сообщением "Ивано-Франковск – Луцк", – сообщает полиция Прикарпатья.

После ДТП медицинская помощь понадобилась водителю и семи пассажирам "Фиата", в том числе – 6-летней девочке. Все пострадавшие – жители Тернопольской области.

Через несколько часов после аварии от полученных травм в больнице скончался 51-летний мужчина. По факту ДТП открыто уголовное производство.

Напомним, недавно на Волыни произошло ДТП, в результате которого водитель автобуса БАЗ погиб на месте, четверо пассажиров получили травмы.