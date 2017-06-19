На Прикарпатье водитель насмерть сбил ребенка и бросил тело на берегу реки

Сегодня, 16:45

По  дороге в больницу водитель решил, что потерпевший умер,  и развернул авто в противоположную сторону


Последствия аварии. Фото: if.npu.gov.ua

Последствия аварии. Фото: if.npu.gov.ua

Последствия аварии. Фото: if.npu.gov.ua

Последствия аварии. Фото: if.npu.gov.ua

На трассе Мукачево – Львов водитель Audi насмерть сбил ребенка. Авария произошла 18 июня около 18.20. в селе Микуличин Ивано-Франковской области. После ДТП мужчина сбежал с места происшествия, а тело погибшего бросил у реки.

"22-летний житель райцентра Делятин за рулем Audi A4 на закругленном участке дороги допустил занос, пересек встречную полосу, выехал на левую обочину, где совершил наезд на пешехода–четвероклассника", – сообщает полиция Прикарпатья.

После аварии водитель забрал травмированного ребенка в машину и повез в больницу. По дороге он увидел, что потерпевший не подает признаков жизни, развернул автомобиль перед  Яремчанской больницей и двинулся в сторону областного центра.

Чтобы скрыть тело потерпевшего, бросил  его на берегу реки Прут,  машину завез к родственникам в Делятин, а сам пошел домой.

Работники полиции через несколько часов установили личность беглеца и задержали его, а затем нашли погибшего мальчика и поврежденный в аварии автомобиль.

Что именно стало причиной ДТП, и почему водитель пытался скрыть трагические последствия, устанавливает следствие.

Напомним, на Прикарпатье в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем погибли четверо молодых людей.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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