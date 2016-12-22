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На трасе Киев-Чоп иномарка слетела с дороги: погиб иностранец http://www.segodnya.ua/img/article/7819/82_main.1482415841.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/82_tn.1482415841.jpg Запад Кроме водителя в аварии пострадала жительница Луцка

На трасе Киев-Чоп иномарка слетела с дороги: погиб иностранец

Сегодня, 12:48

Кроме водителя в аварии пострадала жительница Луцка

В ДТП погиб молодой мужчина. Фото: патрульная полиция Львова
В ДТП погиб молодой мужчина. Фото: патрульная полиция Львова

В Львовской области, недалеко от города Сколе, произошло ДТП, в котором погиб иностранец.

"Авария произошла  на трассе "Киев – Чоп" в селе Тухолька Сколивского района. 30-летний иностранец, за рулем автомобиля Skoda Octavia, двигаясь в направлении города Чоп, не справился с управлением, съехал с моста и перевернулся", – сообщает львовская полиция.

В результате аварии погиб 30-летний водитель авто – гражданин Словенской республики. Пассажир автомобиля, 34-летняя жительница Луцка, госпитализирована в Сколивскую ЦРБ с диагнозом "политравма".

Погибшего водителя из разбитого авто деблокировали спасатели ГСЧС помощью гидравлических ножниц.

Напомним, недавно в селе Тухолька Сколивского района  столкнулись  микроавтобус "Мерседес Бенц" и автомобиль "Митсубиси Ланцер". Пять жителей Закарпатской области в возрасте 20 – 46 лет получили травмы.
авария, ДТП, водитель, Львов

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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