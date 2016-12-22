На трасе Киев-Чоп иномарка слетела с дороги: погиб иностранец
Кроме водителя в аварии пострадала жительница Луцка
В Львовской области, недалеко от города Сколе, произошло ДТП, в котором погиб иностранец.
"Авария произошла на трассе "Киев – Чоп" в селе Тухолька Сколивского района. 30-летний иностранец, за рулем автомобиля Skoda Octavia, двигаясь в направлении города Чоп, не справился с управлением, съехал с моста и перевернулся", – сообщает львовская полиция.
В результате аварии погиб 30-летний водитель авто – гражданин Словенской республики. Пассажир автомобиля, 34-летняя жительница Луцка, госпитализирована в Сколивскую ЦРБ с диагнозом "политравма".
Погибшего водителя из разбитого авто деблокировали спасатели ГСЧС помощью гидравлических ножниц.
Напомним, недавно в селе Тухолька Сколивского района столкнулись микроавтобус "Мерседес Бенц" и автомобиль "Митсубиси Ланцер". Пять жителей Закарпатской области в возрасте 20 – 46 лет получили травмы.
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