На трассах 10 областей Украины – критический уровень аварийности

Сегодня, 11:51

В Закарпатской и Волынской областях ограничено движение на  двух трассах для всех видов транспорта

В 10 областях - критический уровень ДТП. Фото: vl.npu.gov.ua
В 10 областях - критический уровень ДТП. Фото: vl.npu.gov.ua

В десяти областях Украины: Житомирской, Черновицкой, Хмельницкой, Волынской, Львовской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Херсонской зафиксирован критический уровень аварийности на дорогах.

Высоким уровень по количеству ДТП остается в Ивано-Франковской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Черниговской, Запорожской областях.

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"За минувшие сутки на автодорогах Украины погибло девять граждан, травмировано – 66", сообщают в пресс-службе Нацполиции.

Кроме этого, движение грузового транспорта ограничено в Винницкой области на трассах М-21 ,Р-08, и в Хмельницкой области – на трассе Н-03.

В Закарпатской области ограничено движение для всех видов транспорта на трассе А-071207 Ужгород – Демечи, а в Волынской и Ровенской – на автодороге Т-18-02 Маюничи—Красноволю—Колки—Рожище—Торчин—Шклинь.

Напомним, недавно на Закарпатье в первой половине дня с гор сошло шесть снежных лавин. В результате были  временно перекрыты  дороги местного значения.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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