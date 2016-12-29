На трассе в Хмельницкой области не разминулись две огромные фуры

У пострадавшего водителя грузовика DAF диагностировали сотрясение головного мозга и рваную рану

В Хмельницкой области, на трассе "Стрый – Кропивницкий – Знаменка", столкнулись два грузовика, в результате чего пострадал 50-летний мужчина.

"ДТП произошло сегодня утром возле села Вербка. Водитель автомобиля DAF не справился с управлением и допустил столкновение со встречным грузовиком DAF. За рулем авто находился 32-летний житель Винницкой области", – сообщает хмельницкая полиция.

В результате ДТП у 50-летнего водителя диагностировали сотрясение головного мозга и рваную рану уха. Мужчину госпитализировали в Летычевскую ЦРБ.

Открыто уголовное производство, следователи выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, недавно на трассе возле Ровно иномарка влетела в отбойник.