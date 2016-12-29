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На трассе в Хмельницкой области не разминулись две огромные фуры http://www.segodnya.ua/img/article/7840/31_main.1482941654.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/31_tn.1482941654.jpg Запад У пострадавшего водителя грузовика  DAF диагностировали   сотрясение головного мозга  и рваную рану

На трассе в Хмельницкой области не разминулись две огромные фуры

Вчера, 18:18

У пострадавшего водителя грузовика  DAF диагностировали   сотрясение головного мозга  и рваную рану

На месте аварии. Фото: hm.npu.gov.ua
На месте аварии. Фото: hm.npu.gov.ua

В Хмельницкой области, на трассе "Стрый – Кропивницкий – Знаменка", столкнулись два грузовика, в результате чего пострадал 50-летний мужчина.

"ДТП произошло сегодня утром возле села Вербка. Водитель   автомобиля DAF не справился с управлением и допустил столкновение со встречным грузовиком DAF. За рулем авто находился 32-летний житель Винницкой области", – сообщает хмельницкая полиция.2_38

В результате ДТП у 50-летнего водителя диагностировали сотрясение головного мозга и рваную рану уха. Мужчину госпитализировали в Летычевскую ЦРБ.

Открыто уголовное производство, следователи выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, недавно на трассе возле Ровно иномарка влетела в отбойник.
ДТП, водитель, полиция, Хмельницкий, столкновение

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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