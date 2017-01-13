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На Волыни начальник военного полигона оказался взяточником (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7879/67_main.1484309081.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/67_tn.1484309081.jpg Запад Офицер требовал 10 тысяч гривен за незаконное разрешение на вырубку леса 

На Волыни начальник военного полигона оказался взяточником (фото)

Сегодня, 14:22

Офицер требовал 10 тысяч гривен за незаконное разрешение на вырубку леса 

В Волынской области начальник полигона одной из воинских частей попался на взятке. Капитан систематически требовал деньги за незаконное разрешение на вырубку леса на территории полигона.

"Вымогателя задержали на рабочем месте во время получения очередной части взятки в размере 10 000 гривен. Ранее оперативники зафиксировали еще два факта получения им неправомерной выгоды", – сообщает пресс-служба СБУ.

Открыто уголовное производство, продолжаются следственные действия.

Напомним, недавно на взятке поймали чиновника Черновицкого горсовета, который требовал от частного предпринимателя 5 тыс. гривен.
деньги, взятка, сбу, Волынь

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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