На Волыни пограничники задержали банду конокрадов (фото,видео)

Сегодня, 18:24

Злоумышленники пытались нелегально  переправить с соседнюю Беларусь семь лошадей

Пограничники Луцкого отряда задержали банду конокрадов, которые пытались незаконно переместить  лошадей через границу  из Украины в Беларусь.

Около двух  часов ночи в приграничной зоне был  обнаружен грузовой автомобиль с лошадьми, а также легковушка, в  которой  местный житель их сопровождал.

"Как оказалось, три человека подвезли лошадей к границе в грузовике для перевозки скота. Затем они планировали  перевести лошадей "пехотой" в соседнюю страну, чтобы там продать. Но  нарушителей задержали пограничники", – сообщают в Госпогранслужбе.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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