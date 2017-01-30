На Волыни пограничники задержали банду конокрадов (фото,видео)

Пограничники Луцкого отряда задержали банду конокрадов, которые пытались незаконно переместить лошадей через границу из Украины в Беларусь.

Около двух часов ночи в приграничной зоне был обнаружен грузовой автомобиль с лошадьми, а также легковушка, в которой местный житель их сопровождал.

"Как оказалось, три человека подвезли лошадей к границе в грузовике для перевозки скота. Затем они планировали перевести лошадей "пехотой" в соседнюю страну, чтобы там продать. Но нарушителей задержали пограничники", – сообщают в Госпогранслужбе.