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На Волыни во время пожара погиб годовалый ребенок http://www.segodnya.ua/img/article/7872/51_main.1484137543.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/51_tn.1484137543.jpg Запад Возгорание произошло в результате короткого замыкания новогодних иллюминаций  

На Волыни во время пожара погиб годовалый ребенок

Сегодня, 14:38

Возгорание произошло в результате короткого замыкания новогодних иллюминаций  

Вероятнее всего, гирлянда загорелась на елке. Фото: УНИАН
Вероятнее всего, гирлянда загорелась на елке. Фото: УНИАН

В селе Дорогиничи Волынской области во время пожара в жилом доме погиб годовалый сын хозяина жилища.

"По предварительной версии, пожар возник в результате короткого замыкания новогодних осветительных гирлянд в жилом доме 25-летнего местного жителя. Во время пожара в доме находился ребенок", – сообщают в ГСЧС Волыни.

Мальчик получил термические ожоги  и надышался угарным газом, что и привело  к смерти. Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу. В полиции открыли  досудебное расследование.

Напомним, недавно в Закарпатской области погиб 39-летний мужчина, который украшал новогодними гирляндами центральную улицу села.
пожар, ребенок, Волынь, ГСЧС

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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