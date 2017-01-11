На Волыни во время пожара погиб годовалый ребенок

В селе Дорогиничи Волынской области во время пожара в жилом доме погиб годовалый сын хозяина жилища.

"По предварительной версии, пожар возник в результате короткого замыкания новогодних осветительных гирлянд в жилом доме 25-летнего местного жителя. Во время пожара в доме находился ребенок", – сообщают в ГСЧС Волыни.

Мальчик получил термические ожоги и надышался угарным газом, что и привело к смерти. Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу. В полиции открыли досудебное расследование.

Напомним, недавно в Закарпатской области погиб 39-летний мужчина, который украшал новогодними гирляндами центральную улицу села.