Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Львова
На Закарпатье 10-летний ребенок устроил поножовщину http://www.segodnya.ua/img/article/7898/69_main.1484836539.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/69_tn.1484836539.jpg Запад Инцидент произошел во время спора между детьми, после случившегося мальчишка прятался в лесу

На Закарпатье 10-летний ребенок устроил поножовщину

Сегодня, 16:46

Инцидент произошел во время спора между детьми, после случившегося мальчишка прятался в лесу

С этим ножом мальчик напал на другого. Фото: zk.npu.gov.ua
С этим ножом мальчик напал на другого. Фото: zk.npu.gov.ua

В селе Собатино Иршавского района ребенок во время ссоры  ударил в спину своего товарища.

"В полицию поступило сообщение от дежурного врача, что к ним на "скорой" доставили 11-летнего ребенка. У мальчика обнаружили  колото-резаные  повреждения в области ребер справа", – сообщает полиция Закарпатья.

Как оказалось, во время спора 10-летний парень достал 23-сантиметровый нож и нанес удар своему "оппоненту. После случившегося  ребенок прятался  в лесу в горной местности.

По данному факту открыто уголовное производство. Пострадавший сейчас находится на лечении в хирургическом отделении. Нож направлен на экспертизу.

Напомним, недавно в Хмельницкой области 2-летний мальчик выстрелил себе в глаз из травматического пистолета.
Закарпатье, ребенок, нож, полиция

Вы сейчас просматриваете новость "На Закарпатье 10-летний ребенок устроил поножовщину". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве грабитель ударил женщину бутылкой по голове и отобрал телефон

Сегодня, 13:09

Правоохранители выяснили, что подозреваемый уже был осужден за совершение насильственных и имущественных преступлений

Запад

Мужчина погиб на месте аварии. Фото: misto.kh.ua

Во Львовской области автобус насмерть сбил молодого парня

Сегодня, 11:46

В результате полученных травм 26-летний житель Городоцкого района скончался на месте 

Происшествия и криминал

Фото: патрульная полиция

В Черкассах малыш плакал и звал пьяного отца, лежащего в сугробе

Сегодня, 03:15

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, едва разговаривал и не мог устоять на ногах

Другие регионы

Добычей убийцы стали 800 грн. Фото: grim.com.ru

В Черниговской области охранника фермы изрубили топором

Вчера, 17:42

В убийстве обоснованно подозревают 24-летнего местного жителя

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.