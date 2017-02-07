На Закарпатье автобус с пассажирами сорвался с 15-метрового обрыва (фото)

Сегодня, 10:13

На момент аварии в автобусе находилось 11 пассажиров. По предварительным данным, водитель превысил скорость и не вписался в поворот. В результате автобус съехал на обочину и перевернулся на бок


ДТП на Закарпатье. Фото: ОГА

ДТП на Закарпатье. Фото: ОГА

ДТП на Закарпатье. Фото: ОГА

ДТП на Закарпатье. Фото: ОГА

Сегодня на Закарпатье автобус "Эталон" с пассажирами сорвался с 15-метрового обрыва.

ДТП произошло около 6.30 утра в с.Квасы Раховского района, сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА. Автобус следовал по маршруту Ясиня – Ужгород. По предварительным данным, водитель, превысив скорость, не вписался в поворот возле кафе "Лесная песня". В результате автобус съехал на обочину и перевернулся на бок.

"Высота обрыва над р. Тиса в этом месте составляет более 15 метров.  Автобус скатился вниз на четыре метра и уперся в два дерева, это фактически и спасло пассажиров", – сообщает председатель ОГА Геннадий Москаль.

На место сразу выехали несколько бригад скорой помощи и спасатели. На момент аварии в автобусе находилось 11 пассажиров, трое из них (две женщины и молодой парень) получили легкие травмы. Медицинская помощь понадобилась и водителю, мужчине стало плохо в результате шока.

Сейчас спасатели вытаскивают автобус с обрыва.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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