На Закарпатье на взятке "поймали" директора автошколы

Вчера, 16:05

За 700 долларов мужчина  пообещал выдать водительское удостоверение, злоумышленника поймали с поличным 

Фото: antikor.com.ua
Фото: antikor.com.ua

На Закарпатье на взятке в 700 долларов правоохранители задержали директора автошколы.

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Нацполиции Украины.

"За 700 долларов США мужчина пообещал гражданину, что решит вопрос о сдаче экзамена и дальнейшую выдачу водительских прав категории "С" и "Е". В рамках уголовного производства, открытого по ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, правоохранители задокументировали получение директором автошколы взятки", – рассказали в полиции.

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Фото: полиция

"Встречу" злоумышленник назначил в служебном кабинете, где его и задержали.

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Фото: полиция

Напомним, ранее в Запорожской области объявлено о подозрении директору одного из государственных предприятий за вымогательство и получение взятки в сумме 500 тысяч гривен.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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