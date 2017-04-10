На Закарпатье на взятке "поймали" директора автошколы
За 700 долларов мужчина пообещал выдать водительское удостоверение, злоумышленника поймали с поличным
На Закарпатье на взятке в 700 долларов правоохранители задержали директора автошколы.
Об этом сообщает Департамент защиты экономики Нацполиции Украины.
"За 700 долларов США мужчина пообещал гражданину, что решит вопрос о сдаче экзамена и дальнейшую выдачу водительских прав категории "С" и "Е". В рамках уголовного производства, открытого по ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, правоохранители задокументировали получение директором автошколы взятки", – рассказали в полиции.
Фото: полиция
"Встречу" злоумышленник назначил в служебном кабинете, где его и задержали.
Фото: полиция
Напомним, ранее в Запорожской области объявлено о подозрении директору одного из государственных предприятий за вымогательство и получение взятки в сумме 500 тысяч гривен.
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