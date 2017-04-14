На Закарпатье объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

Сегодня, 11:38

По области 15-16 апреля синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

На Закарпатье объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков. На поверхности почвы отдается 0-5 ° мороза, а местами в воздухе 0-3 ° мороза, говорится в сообщении Закарпатского центра по гидрометеорологии, передает УНН.

Такая погода ожидается ночью и утром 14 и 15 апреля в предгорных и горных районах Закарпатской области.

В то же время, в течение 14-17 апреля в высокогорье Закарпатской области сохраняется II (умеренный) уровень лавинной опасности.

В целом же по области 15-16 апреля синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.

Напомним, в эти выходные в Украине ожидаются заморозки. Ночью 15 апреля в западных и Житомирской областях, а 16 апреля в большинстве областей Левобережья на почве заморозки 0-5 градусов. 
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