На Закарпатье под видом дипломатической почты перевозили контрабандные сигареты

Сегодня, 14:46

До такой уловки додумался гражданин Монголии, который, якобы, работает в дипломатическом представительстве в Австрии


Во время задержания на границе. Фото: dpsu.gov.ua

Во время задержания на границе. Фото: dpsu.gov.ua

Во время задержания на границе. Фото: dpsu.gov.ua

Во время задержания на границе. Фото: dpsu.gov.ua

На украинско-венгерской границе задержали микроавтобус "Мерседес", доверху упакованный сигаретами с акцизными марками. В машине насчитали  примерно 10 тыс. пачек табачных изделий.

"Во время проверки водитель заметно нервничал. Когда у него попросили предоставить авто для осмотра, мужчина отказался выходить и открывать авто", – сообщают в Госпогранслужбе.

Одновременно на иномарку "сработала" громким лаем служебная собака. Машину заблокировали, вызвали полицию и работников СБУ. Вскоре  выяснилось, что под видом дипломатической почты в автомобиле  на белорусских дипломатических номерах гражданин Монголии пытался перевезти  сигареты.

Во время беседы водитель сообщил, что работает в дипломатическом представительстве в Австрии. Предварительная стоимость контрабанды – примерно 200 тыс. гривен.

Напомним, на Закарпатье задержали контрабандную фуру, в которой находилось 225 тыс. пачек сигарет, стоимостью  на "черном рынке" более 2,2 млн гривен.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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