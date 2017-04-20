На Закарпатье под видом дипломатической почты перевозили контрабандные сигареты

До такой уловки додумался гражданин Монголии, который, якобы, работает в дипломатическом представительстве в Австрии

На украинско-венгерской границе задержали микроавтобус "Мерседес", доверху упакованный сигаретами с акцизными марками. В машине насчитали примерно 10 тыс. пачек табачных изделий.

"Во время проверки водитель заметно нервничал. Когда у него попросили предоставить авто для осмотра, мужчина отказался выходить и открывать авто", – сообщают в Госпогранслужбе.

Одновременно на иномарку "сработала" громким лаем служебная собака. Машину заблокировали, вызвали полицию и работников СБУ. Вскоре выяснилось, что под видом дипломатической почты в автомобиле на белорусских дипломатических номерах гражданин Монголии пытался перевезти сигареты.

Во время беседы водитель сообщил, что работает в дипломатическом представительстве в Австрии. Предварительная стоимость контрабанды – примерно 200 тыс. гривен.

Напомним, на Закарпатье задержали контрабандную фуру, в которой находилось 225 тыс. пачек сигарет, стоимостью на "черном рынке" более 2,2 млн гривен.