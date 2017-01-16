На Закарпатье столкнулись два микроавтобуса: погибли мужчина и женщина (фото)

Смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека, произошло возле города Тячив Закарпатской области.

"Между поселком Буштино и селом Сокирница 38-летний водитель микроавтобуса "MERCEDES Sprinter", совершая обгон, выехал на встречную полосу, и столкнулся со вторым авто "MERCEDES Sprinter", – сообщает полиция Закарпатья.

От полученных травм на месте скончалась 55-летняя пассажирка авто, которое выехало на встречную полосу. 34-летний водитель микроавтобуса, попавшего под удар, умер в больнице.

Еще трех травмированных госпитализировали в больницу райцентра Хуст. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

Напомним, в Ровенской области под колеса фуры попала легковушка.