На Закарпатье в горах заблудился 80-летний чех

Вчера, 22:35

Турист сказал членам своей группы, что догонит их, но впоследствии не появился

 

Турист сказал членам своей группы, что догонит их, фото narodna-pravda.ua
Турист сказал членам своей группы, что догонит их, фото narodna-pravda.ua

В Закарпатской области спасатели нашли 80-летнего гражданина Чешской Республики, который во время прохождения туристического маршрута в районе горы Негровец (с. Негровец, Межгорского района) потерял ориентиры и заблудился.

Об этом сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.

По словам руководителя группы, который и сообщил спасателям о происшествии, мужчина решил отдохнуть и сказал другим туристам, что догонит их позже. Однако, когда через некоторое время он не появился, руководитель туристической группы позвонил по телефону 101.

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Сообщение спасатели получили в 11:20. На поиски заблудившегося туриста было направлено горное поисково-спасательное отделение пгт Межгорье в составе 4 спасателей и 1 единицы техники. В 12:35 спасатели нашли мужчину в районе урочища Брабилец вблизи с. Колочава, и доставили его в с. Синевир.

В ведомстве отметили, что состояние здоровья туриста удовлетворительное, медицинская помощь ему не понадобилась.

Ранее в Карпатах заблудился турист из Полтавской области.
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Источник:

УНИАН

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