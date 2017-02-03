На Закарпатье в отеле поселились 60 котов (видео)

Настоящее кошачье царство на горнолыжном курорте. В отеле Закарпатья живет шесть десятков хвостатых. Большинство подбросили люди. Владельцы заведения всех приютили и откормили.

Марину здесь называют кошачьей мамой. Она проводит с животными полноценный рабочий день – три раза в день готовит еду и заботится о чистоте.

"Все разные, совершенно разные. Кто-то любит, как эта кошечка любит, вот так ластится, добрая. Есть у нас котики – вообще недотроги. Все они меня знают, все встречают. Я иду на работу, некоторые коты сидят под дверью – меня ждут уже", – рассказывает Марина Сугакова.

На территории горнолыжной туристической базы живут 60 непородистых котов.

"Мешок бросят и бежать, в машину и тикать. Это была просто катастрофа. Мы отлавливали этих людей, которые нам подкидывали несчастных котов, рассказывали, что они не правы. В любом случае мы этих котов оставляли", – сказала Инна Кузьменко, владелица туристической базы.

Всех животных осматривает ветеринар – делает необходимые прививки и стерилизует. Владельцы же оборудовали для них специальное помещение.

В кошачьем царстве – гармония. Живут животные по свободному графику – спят, едят, когда захотят – выходят на прогулку, общаются с туристами.

Животные свободно гуляют всей территории базы – не пускают их только на кухню. И так уже 12 лет. Коты уже стали изюминкой этого места.

"Некоторые люди едут только из-за котов и сразу говорят: мы не к вам, мы к вашим котам", – отметил Юрий Кузьменко, владелец туристической базы.

"Замечательная идея, это очень тепло, уютно, приятно. Можно в холодный вечер, в холодный день погладить" – сказала Екатерина, туристка из Киева.

Часто туристы забирают котиков домой. Хозяева охотно отдают пушистиков в хорошие руки. Однако их количество не уменьшается. Котят в отель подкидываю и дальше.