На Закарпатье задержали похитителей 16 миллионов

Сегодня, 17:18

Жертвами преступников стали водитель и пассажир автомобиля

Преступники забрали 16 миллионов. Фото: vremyan.ru
Преступники забрали 16 миллионов. Фото: vremyan.ru

В Закарпатской области шесть человек, подозреваемых в разбойном нападении. Об этом сообщает местная полиция. участникам.

По данным ведомства, инцидент произошел в ноябре прошлого года на автодороге Киев - Чоп. Чтобы остановить нужное им авто, преступники разложили на дороге шипы.

"Разбойники в масках и камуфляжной форме вытащили из салона двух мужчин и начали их бить. Водителю удалось убежать, пассажира – связали, надели мешок на голову. Из салона авто нападавшие похитили 16 млн гривен. Через несколько дней после преступления оперативники нашли остатки машины, на которой нападавшие прибыли на место происшествия. Правоохранители выяснили, что преступники приобрели авто специально для совершения разбоя, а затем сожгли его", – рассказали правоохранители.

Все участники разбоя – жители Хустского района в возрасте от 30 до 43 лет. Каждому из них грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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