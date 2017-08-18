На Закарпатье во время родов умерла женщина: беременную жестоко избил муж

18 Августа 2017, 17:50

Мужчина поколотил  супругу из-за ревности

ДО родов погибшей оставалось три месяца. Фото: islam-today.ru
ДО родов погибшей оставалось три месяца. Фото: islam-today.ru

На Закарпатье от побоев своего мужа скончалась 33-летняя женщина, а вместе с ней и нерожденный ребенок. До плановых родов жертве оставалось всего три месяца.

"В полицию поступило сообщение от медиков Тячевской районной больницы, что к ним поступила беременная женщина с сильным кровотечением. Пациентка умерла во время родов", – сообщает полиция Закарпатья.

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Как оказалось, жительница  села Бедевля находилась на шестом месяце беременности. Муж нанес женщине сильную травму живота, что привело к посттравматическому отслоению плаценты. Плод от этого погиб. Роженица, согласно заключению врачей, умерла из-за закупорки артерии и острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Работники полиции выяснили, что 36-летний  мужчина избил свою жену из-за ревности. После установления всех обстоятельств, следователи переквалифицировали уголовное преступление с "умышленного убийства" на "нанесение тяжелых телесных повреждений" Ревнивцу грозит лишения свободы  от пяти до восьми лет.

Напомним, в  Тернопольской области 34-летний мужчина до смерти избил свою жену, оставив сиротой 4-летнюю дочь.
Закарпатье, женщина, беременная, умерла

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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