На Закарпатье во время родов умерла женщина: беременную жестоко избил муж

На Закарпатье от побоев своего мужа скончалась 33-летняя женщина, а вместе с ней и нерожденный ребенок. До плановых родов жертве оставалось всего три месяца.

"В полицию поступило сообщение от медиков Тячевской районной больницы, что к ним поступила беременная женщина с сильным кровотечением. Пациентка умерла во время родов", – сообщает полиция Закарпатья.

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Как оказалось, жительница села Бедевля находилась на шестом месяце беременности. Муж нанес женщине сильную травму живота, что привело к посттравматическому отслоению плаценты. Плод от этого погиб. Роженица, согласно заключению врачей, умерла из-за закупорки артерии и острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Работники полиции выяснили, что 36-летний мужчина избил свою жену из-за ревности. После установления всех обстоятельств, следователи переквалифицировали уголовное преступление с "умышленного убийства" на "нанесение тяжелых телесных повреждений" Ревнивцу грозит лишения свободы от пяти до восьми лет.

Напомним, в Тернопольской области 34-летний мужчина до смерти избил свою жену, оставив сиротой 4-летнюю дочь.