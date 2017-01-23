Очередная блондинка-водитель нахамила полицейским (видео)

Женщина утверждала, что запах алкоголя в машине – от ее подруг

По встречке на дорогом внедорожнике. За рулем блондинка, которой правила дорожного движения не писаны. Остановить даму полиции удалось не без труда. Из машины блондинка выходить отказалась. Заявила – трезва как стеклышко.

А то, что в машине разит алкоголем, горе-водитель объяснила – это все подруги. Дескать, напились они. И тут же стала угрожать патрульным – не отпустите, будете иметь дело с ее влиятельными знакомыми из полицейских верхов.

"Женщина говорила, что она знает всех, она все сделает, то есть, решит вопрос "на раз", обещала звонить начальству, требовала от патрульных, чтобы они звонили к руководству. Женщина говорила, что она беременна три месяца, потом она забыла и сказала, что она – на пятом месяце беременности", – сказал Николай Гурак, пресс-секретарь патрульной полиции Ивано-Франковска.

За прошлый год немало белокурых автолюбительниц прославились непристойным поведением на дороге.

Например, блондинка на лабутенах Дана Орленко, супруга ивано-франковского бизнесмена.

Патрульный попросил хозяйку переставить неправильно припаркованное авто. В ответ Дана выдала недамское крепкое словцо.

Столичную светскую львицу Свету даже представлять не нужно. Она не только ругалась как сапожник, но и дебоширила.

Разгромила мебель в полицейском участке, распустила руки. А задержали известную адвокатессу Светлану Цибульскую за вождение в нетрезвом виде и нарушение правил парковки. Ролик с ее участием в интернете набрал рекордное количество просмотров. После скандала блондинка то ли от наказания, то ли от стыда сразу же сбежала в Монако.

На смену киевской появилась львовская Света. Профессор, преподаватель университета нарушила правила дорожного движение. Однако на просьбу полиции водитель отказалась предъявить документы. А вместо извинений начала хамить и унижать патрульных.

У блондинки из Ивано-Франковска, которая сегодня прославилась на дороге, полиция забрала авто на штраф-стоянку и составила админпротокол.

Ее же предшественницы – две Светланы и Дана – отделались штрафами в несколько сотен гривен.

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