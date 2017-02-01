Парень сорвался с высоты шестого этажа на грузовом лифте (видео)

Сегодня, 18:43

Пострадавшего без сознания доставили в Тернопольскую областную больницу. За его жизнь борются медики


Травмировался, упав вместе с кабиной грузового лифта. Такая предварительная версия чрезвычайного происшествия в Тернополе.

У 20-летнего парня – многочисленные переломы и поврежден позвоночник. Теперь за жизнь молодого человека борются реаниматологи областной больницы.

"В данной ситуации прогнозировать ничего не могу, состояние его угрожает его жизни и не является прогнозируемым. У него повреждены и позвоночник, и нижние конечности, легкие, кости грудной клетки. Очень серьезные повреждения", – говорит заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Тернопольской университетской больницы Олег Емяшев.

В коридоре больницы дежурят родственники парня, однако комментировать происшествие отказываются.   

Следователи выяснили, что парень пришел в один из тернопольской отелей к родственнику, который работал там кочегаром. И, вероятно, сорвался с высоты шестого этажа на грузовом лифте. Эксперты сейчас проверяют, исправен ли подъемник.

"Первичная информация была о том, что сорвалась шахта лифта, и молодой человек упал в лифт. Собственно свидетелей и очевидцев момента падения не было. Уже люди услышали крик, в частности первым этот крик услышал электрик, который подбежал и увидел парня, который лежал рядом с лифтом. Парень кричал и успел сказать, что он упал с высоты, и уже потом потерял сознание", – сообщил начальник сектора коммуникаций управления Нацполиции в Тернопольской области Сергей Крета.

Администрация отеля объяснить, что произошло, не может. И лифт снимать не позволяет.

"Его сейчас нельзя увидеть. Ну внешне вы можете увидеть, но туда мы никого не проводим, ведь следствие и туда нельзя заходить. Сейчас вам никто не может предоставлять какую-либо информацию. Потому что еще сами точно не знаем, как это было", – говорит администратор Олеся.

Предварительно оперативники сообщили, что с первого взгляда никаких проблем с подъемником не обнаружили.

"На момент, когда приезжали соответствующие службы, лифт был исправен, поломок в лифте не обнаружено", – отметил начальник сектора коммуникаций областной полиции Сергей Крета.

Пока жизнь парня, который упал с высоты шестого этажа, пытаются спасти, правоохранители расследуют запутанное дело. Статья – нарушение требований законодательства об охране труда.
Тернополь, лифт, парень, переломы, позвоночник, электрик, сорвался, шахта лифта, высота, повреждения, упал

Вы сейчас просматриваете новость "Парень сорвался с высоты шестого этажа на грузовом лифте (видео)". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

На месте инцидента

В Харькове мусоровоз без водителя повредил три автомобиля

Сегодня, 17:31

Одной из машин, получивших повреждения, стал полицейский Prius

Происшествия

Мужчина погиб на стройке

В Киеве на стройке насмерть разбился столяр

Сегодня, 15:28

Мужчина выполнял работы без ремня безопасности  

Донбасс

Вышка мобильной связи. Фото: из открытых источников

В Авдеевке поднимается мобильная связь

Сегодня, 11:50

В городе работает только одна базовая станция сотовой связи, сеть перегружена, при этом подвозятся генераторы для запуска остальных станций

Невероятное

Велогонщик едва не упал с девятиметрового моста после столкновения

Сегодня, 10:00

После столкновения велосипед спортсмена перебросило через бетонный барьер и он упал в русло высохшей реки

Донбасс

Боевики продолжают обстреливать Авдеевку. Фото: соцсети

Адская ночь в Авдеевке: руины домов и кровь мирных жителей

Сегодня, 09:56

Боевики продолжают уничтожать промышленный город

Запад

На месте аварии. Фото: tp.npu.gov.ua

В Тернопольской области грузовик почти километр тянул за собой тело сбитого мужчины

Сегодня, 02:15

По предварительной версии, жертву аварии сначала сбила легковушка, а потом зацепил крупногабаритный автомобиль

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования