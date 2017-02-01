Парень сорвался с высоты шестого этажа на грузовом лифте (видео)

Пострадавшего без сознания доставили в Тернопольскую областную больницу. За его жизнь борются медики

Травмировался, упав вместе с кабиной грузового лифта. Такая предварительная версия чрезвычайного происшествия в Тернополе.

У 20-летнего парня – многочисленные переломы и поврежден позвоночник. Теперь за жизнь молодого человека борются реаниматологи областной больницы.

"В данной ситуации прогнозировать ничего не могу, состояние его угрожает его жизни и не является прогнозируемым. У него повреждены и позвоночник, и нижние конечности, легкие, кости грудной клетки. Очень серьезные повреждения", – говорит заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Тернопольской университетской больницы Олег Емяшев.

В коридоре больницы дежурят родственники парня, однако комментировать происшествие отказываются.

Следователи выяснили, что парень пришел в один из тернопольской отелей к родственнику, который работал там кочегаром. И, вероятно, сорвался с высоты шестого этажа на грузовом лифте. Эксперты сейчас проверяют, исправен ли подъемник.

"Первичная информация была о том, что сорвалась шахта лифта, и молодой человек упал в лифт. Собственно свидетелей и очевидцев момента падения не было. Уже люди услышали крик, в частности первым этот крик услышал электрик, который подбежал и увидел парня, который лежал рядом с лифтом. Парень кричал и успел сказать, что он упал с высоты, и уже потом потерял сознание", – сообщил начальник сектора коммуникаций управления Нацполиции в Тернопольской области Сергей Крета.

Администрация отеля объяснить, что произошло, не может. И лифт снимать не позволяет.

"Его сейчас нельзя увидеть. Ну внешне вы можете увидеть, но туда мы никого не проводим, ведь следствие и туда нельзя заходить. Сейчас вам никто не может предоставлять какую-либо информацию. Потому что еще сами точно не знаем, как это было", – говорит администратор Олеся.

Предварительно оперативники сообщили, что с первого взгляда никаких проблем с подъемником не обнаружили.

"На момент, когда приезжали соответствующие службы, лифт был исправен, поломок в лифте не обнаружено", – отметил начальник сектора коммуникаций областной полиции Сергей Крета.

Пока жизнь парня, который упал с высоты шестого этажа, пытаются спасти, правоохранители расследуют запутанное дело. Статья – нарушение требований законодательства об охране труда.