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Пес двое суток прикрывал собой раненую подругу под колесами идущих поездов (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7832/76_main.1482769758.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/76_tn.1482769758.jpg Запад Когда поезд приближался, собаки  прижимались к земле и ждали, когда минует опасность

Пес двое суток прикрывал собой раненую подругу под колесами идущих поездов (видео)

Сегодня, 18:28

Когда поезд приближался, собаки  прижимались к земле и ждали, когда минует опасность


Невероятная история произошла возле села Цегливка Ужгородского района на Закарпатье. Два дня подряд пес оберегал и защищал свою подругу, травмированную на железнодорожных путях.

"Несколько попыток убрать животное с рельсов оказались тщетными, так как кобель всяческих защищал ее от нас. В один момент я увидел надвигающийся поезд. Услышав сигнал машиниста, кобель подошел к самке, прижался и лег рядом с ней. Оба животных опустили головы, прижали, их к земле и поезд проехал!  Он грел ее, чтоб она не замерзла, и подвергал себя опасности каждый раз", – пишет пользователь Facebook Деним Малафеев.

В конце концов, собакам, получившим переломы, ушибы и гематомы, оказали медпомощь и даже нашли их хозяев. Зовут собачек Панда, а его подругу – Люси.

Напомним, недавно медведь  сбежал из Национального парка в Польше, чтобы вдохнуть глоток свободы в диких карпатских лесах. В придачу косолапый "захватил" ошейник с GPS-навигатором.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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