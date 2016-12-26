Пес двое суток прикрывал собой раненую подругу под колесами идущих поездов (видео)

Когда поезд приближался, собаки прижимались к земле и ждали, когда минует опасность

Невероятная история произошла возле села Цегливка Ужгородского района на Закарпатье. Два дня подряд пес оберегал и защищал свою подругу, травмированную на железнодорожных путях.

"Несколько попыток убрать животное с рельсов оказались тщетными, так как кобель всяческих защищал ее от нас. В один момент я увидел надвигающийся поезд. Услышав сигнал машиниста, кобель подошел к самке, прижался и лег рядом с ней. Оба животных опустили головы, прижали, их к земле и поезд проехал! Он грел ее, чтоб она не замерзла, и подвергал себя опасности каждый раз", – пишет пользователь Facebook Деним Малафеев.

В конце концов, собакам, получившим переломы, ушибы и гематомы, оказали медпомощь и даже нашли их хозяев. Зовут собачек Панда, а его подругу – Люси.

Напомним, недавно медведь сбежал из Национального парка в Польше, чтобы вдохнуть глоток свободы в диких карпатских лесах. В придачу косолапый "захватил" ошейник с GPS-навигатором.