Подробности драки контрактников на Волыни: задержали убийцу военного

Выяснилось, что накануне сослуживцы выпивали. Потом они поссорились, из-за чего и завязалась драка

На Волыни правоохранители задержали 19-летнего жителя Львовской области – сослуживица покойного военного-контрактника, который умер в реанимации после драки.

19-летнего парня подозревают в нанесении смертельной травмы потерпевшему. Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

"Проведенными мероприятиями полицейские оперативно установили, что уголовное преступление совершил 19-летний житель Львовской области, сослуживец покойного. Выяснилось, что накануне коллеги выпивали, потом поссорились. Во время конфликта львовянин нанес потерпевшему телесные повреждения, от которых тот впоследствии скончался", – рассказывают правоохранители.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нанесении умышленного тяжкого телесного повреждение, что повлекло смерть человека.

Злоумышленник задержан. Ему грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, на Волыни, в г. Владимир-Волынский, подрались военные-контрактники. В результате один из военнослужащих получив тяжелую травму и умер.

Погибшим оказался 25-летний житель Маневичского района. Парень служил по контракту в 14-й ОМБр. Военного еще живого нашли у дома на улице Князя Романа. Он умер в реанимации, не приходя в сознание.