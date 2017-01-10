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Подробности взрыва в Ровно: мужчина пришел в магазин с гранатой в руках (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7869/4_main.1484054089.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/4_tn.1484054089.jpg Запад В руках грабителя взорвалась гРГД-5, а среди  личных вещей  нашли инструмент  для отжима пластиковых окон, маску и перчатки

Подробности взрыва в Ровно: мужчина пришел в магазин с гранатой в руках (видео)

Сегодня, 15:10

В руках грабителя взорвалась гРГД-5, а среди  личных вещей  нашли инструмент  для отжима пластиковых окон, маску и перчатки

Дом, в котором погиб вор. Фото: charivne.info
Дом, в котором погиб вор. Фото: charivne.info

В ровенском 5-этажном доме  прогремел взрыв и  погиб 26-летний мужчина.

"ЧП произошло 9 января. Погибший проник в цокольное помещение дома, в котором находится магазин, через разбитое пластиковое окно. Соседи сообщили о шуме  владельцу магазина, тот и обнаружил тело мужчины", – сообщает ровенская полиция.

Погибшим оказался  молодой парень,  который уже не раз совершал кражи. По предварительной информации, у него в руках взорвалась граната РГД-5.

Кроме этого, в  личных вещах погибшего оперативники нашли устройство для отжима пластиковых дверей и окон, маску и перчатки. Все детали указывают на то, что он собирался  совершить кражу.

В полиции начали досудебное расследование и устанавливают происхождение взрывного устройства, сработавшего на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что  в Ровно в одном из магазинов произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина.
взрыв, ограбление, граната, полиция, магазин, ровно

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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