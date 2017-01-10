Подробности взрыва в Ровно: мужчина пришел в магазин с гранатой в руках (видео)

В руках грабителя взорвалась гРГД-5, а среди личных вещей нашли инструмент для отжима пластиковых окон, маску и перчатки

В ровенском 5-этажном доме прогремел взрыв и погиб 26-летний мужчина.

"ЧП произошло 9 января. Погибший проник в цокольное помещение дома, в котором находится магазин, через разбитое пластиковое окно. Соседи сообщили о шуме владельцу магазина, тот и обнаружил тело мужчины", – сообщает ровенская полиция.

Погибшим оказался молодой парень, который уже не раз совершал кражи. По предварительной информации, у него в руках взорвалась граната РГД-5.

Кроме этого, в личных вещах погибшего оперативники нашли устройство для отжима пластиковых дверей и окон, маску и перчатки. Все детали указывают на то, что он собирался совершить кражу.

В полиции начали досудебное расследование и устанавливают происхождение взрывного устройства, сработавшего на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в Ровно в одном из магазинов произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина.