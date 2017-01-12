ФОТОФАКТ. Во Львовской области на трассе не разминулись две легковушки

Во Львовской области на трассе не разминулись две иномарки, вследствие чего медикам пришлось госпитализировать пять человек.

"ДТП произошло 11 января около 14.30 между селами Выкоты и Бисковичи Самбирского района. Водитель автомобиля BMV X5, 38-летний житель одного из сел Мостиского района, выезжая на главную дорогу, не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом "Фольксваген Транспортер". Последним управлял 36-летний житель Старосамбирского района", – сообщает львовская полиция.

В результате аварии водитель и четверо пассажиров "Фольксвагена", в том числе, 16-летняя девушка, с травмами были доставлены в Самбирскую больницу. После оказанной медицинской помощи пассажиров отпустили, а водитель с переломами двух ребер остался на стационарном лечении.

Открыто уголовное производство, виновному грозит ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, на днях на Волыни автомобиль на скорости влетел в дерево. Погиб 31-летний водитель Volkswagen Passat.