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ФОТОФАКТ. Во Львовской области на трассе не разминулись две легковушки http://www.segodnya.ua/img/article/7876/22_main.1484223379.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/22_tn.1484223379.jpg Запад Среди пострадавших в ДТП оказалась 16-летняя девушка

ФОТОФАКТ. Во Львовской области на трассе не разминулись две легковушки

Сегодня, 19:25

Среди пострадавших в ДТП оказалась 16-летняя девушка

На месте аварии. Фото: lv.npu.gov.ua
На месте аварии. Фото: lv.npu.gov.ua

Во Львовской области на трассе  не разминулись две иномарки, вследствие чего медикам пришлось госпитализировать пять человек.

"ДТП произошло 11 января около 14.30 между селами Выкоты и Бисковичи Самбирского района. Водитель автомобиля BMV X5, 38-летний житель одного из сел Мостиского района, выезжая на главную дорогу, не справился с управлением и  столкнулся  с микроавтобусом "Фольксваген Транспортер". Последним управлял 36-летний житель Старосамбирского района", – сообщает львовская полиция.2_43

В результате аварии водитель и четверо пассажиров "Фольксвагена", в том числе, 16-летняя девушка, с травмами были доставлены в Самбирскую больницу. После оказанной медицинской помощи пассажиров отпустили, а водитель с переломами двух ребер остался на стационарном лечении.

Открыто уголовное производство, виновному грозит ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, на днях на Волыни автомобиль на скорости влетел в дерево. Погиб 31-летний водитель Volkswagen Passat.
авария, ДТП, водитель, Львов, автомобиль

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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