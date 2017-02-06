Потоп на Закарпатье: вода пошла на спад

Лед ушел вместе с водой и не может повлиять на подъем реки Уж, уверяет Геннадий Москаль

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль рассказал о ситуации в регионе в связи с повышением уровня воды реках. Как заявил он в эфире телеканал "112 Украина", сегодня вода пошла на спад и экстремальных ситуаций в области нет.

"Вода пошла на убыль. Там такое русло, что лед возвращается из Венгрии назад через Тису на Чоп и оттуда идет. Венгрия была готова и она лед почистила. Другая проблема была со Словакией, лед стал и начал делать ледяную дамбу, вода начала возвращаться в Ужгород. Там пробили бульдозерами лед (из Словакии) и лед ушел вместе с водой. Лед уже не может повлиять на подъем реки Уж. В целом на сегодня экстремальных ситуаций нет", – сообщил глава ОГА.

На данный момент спасатели работают над ликвидацией последствий подтопления.

"Идет ликвидация последствий. Все дороги у нас проездные, пролива воды нет. У людей все из домов пооткачивали. Есть три разрушенные дома. Людям или будет компенсация, или будут искать другое жилье", – добавил Москаль.

Напомним, на Закарпатье лед и вода наделали много беды. Непогоды бушует в регионе с вечера четверга, 2 февраля. В результате таяния снега, ледовых заторов в водоемах, сильных дождей и повышения уровня грунтовых вод по состоянию на 5 февраля в Виноградовском районе области были подтоплены 385 га сельскохозяйственных угодий и 4,3 га приусадебных участков. Кроме того, на украинской границе образовался ледовый затор длиной 5,5 км.