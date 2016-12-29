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Во Львовской области пьяный священник убегал от полиции (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7840/44_main.1482944548.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/44_tn.1482944548.jpg Запад Когда полицейские остановили автомобиль, водитель позвал на помощь родственницу

Во Львовской области пьяный священник убегал от полиции (видео)

Вчера, 19:11

Когда полицейские остановили автомобиль, водитель позвал на помощь родственницу

Священник пьяным сел за руль. Фото: PhotoXPress
Священник пьяным сел за руль. Фото: PhotoXPress

На трассе КиевЧоп, возле райцентра Буськ, сегодня ночью полицейские остановили автомобиль Deawoo Sens, которым управлял пьяный священник.

"У машины были неисправны внешние осветительные приборы. Когда патрульные остановили иномарку,  водитель и пассажир пытались убежать. Их успели  остановить, водитель оказался выпившим, и не имел при себе документов. Ему сообщили, что для установления личности нужно проехать в полицию. Мужчина отказывался, а когда сел в служебный автомобиль, то признался, что он священник", – сообщает патрульная полиция Львова.

Как оказалось, водитель действительно  является настоятелем церкви одного из сел возле поселка Красное. Кроме этого, 32-летний нарушитель уговаривал патрульных не составлять админматериалы, отказался проходить тест на драгере, и даже позвал на помощь сестру.

Однако на позицию патрульных все эти аргументы не повлияли. Полицейские составили на священника  протокол за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и постановление об отсутствии документов.

Напомним, недавно на Закарпатье пьяный священник на автомобиле "Ауди" сбил трех женщин-пешеходов. От полученных травм они погибли мгновенно.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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