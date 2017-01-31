Пьяный водитель на джипе переехал женщину (видео)

Смертельное ДТП возле Луцка: под колесами пьяного водителя погибла женщина. Малолетний сын, который был с матерью, чудом остался жив и невредим.

Трагедия произошла поздно вечером неподалеку от выезда на трассу. Женщина с ребенком шли по обочине, когда их догнал джип "Субару".

После наезда – водитель пытался скрыться. Но его задержали местные, уже в соседнем селе. По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно и угрожал.