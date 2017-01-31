Пьяный водитель на джипе переехал женщину (видео)

Сегодня, 12:30

Виновник смертельной аварии попытался сбежать с места трагедии 


Смертельное ДТП возле Луцка: под колесами пьяного водителя погибла женщина. Малолетний сын, который был с матерью, чудом остался жив и невредим.

Трагедия произошла поздно вечером неподалеку от выезда на трассу. Женщина с ребенком шли по обочине, когда их догнал джип "Субару".

После наезда – водитель пытался скрыться. Но его задержали местные, уже в соседнем селе. По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно и угрожал.
ДТП, водитель, трагедия, женщина, погибла, Луцк, джип, задержали

Вы сейчас просматриваете новость "Пьяный водитель на джипе переехал женщину (видео)". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Пьяный водитель спровоцировал в Киеве тройное ДТП с пожаром

24 Сентября 2016, 13:52

Пострадали два человека 

Запад

Авария произошла возле Ровно. Фото: svopi.ru

Возле Ровно военный грузовик врезался в огромную фуру

5 Октября 2016, 13:29

В аварии пострадали трое военнослужащих

Запад

На месте аварии. Фото: патрульная полиция

Подробности столкновения иномарки и автобуса в Луцке: жертв стало больше

3 Октября 2016, 15:23

32-летний водитель легковушки скончался в больнице от полученных травм

Запад

Поврежденная машина. Фото: соцсети.

На Прикарпатье пьяный работник прокуратуры устроил ДТП

23 Августа 2016, 15:20

Виновник аварии пытался бежать

Запад

В ДТП на трассе Киев-Чоп попала многодетная семья: трое погибших

14 Сентября 2016, 14:27

Родственница погибшего водителя и ее двое детей попали в больницу  

Запад

Общественный транспорт зимой может быть опасным. Фото: gromada.ks.ua

В Луцке из маршрутки на ходу выпала женщина

19 Декабря 2016, 17:53

Медики диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования