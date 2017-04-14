Разрушительное ДТП из-за коровы на трассе Киев – Чоп: есть погибшие

Два пассажира автомобиля Toyota погибли, водитель с тяжелыми травмами находится в реанимации

В Ровенской области произошло смертельное ДТП на трассе Киев - Чоп.

Объезжая на дороге вблизи села Крупец Радивиловского района корову, водитель иномарки не справился с управлением и столкнулся с другим авто. Двое пассажиров погибли, водитель – в реанимации.

Авария произошла вчера, 13 апреля, около 22:00, сообщает пресс-служба полиции Ровенской области. Автомобиль Toyota Corolla занесло на полосу встречного движения, когда 26-летний водитель объезжал корову, которая лежала на проезжей части. Потом машина столкнулась с автомобилем BMW 525.

В результате ДТП водителя Toyota с тяжелыми травмами доставили в реанимацию Радивиловской центральной районной больницы. У него открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом основания черепа и мозговая кома.

Пассажиры этой иномарки, 20-летний и 33-летний жители Житомирской области, погибли.

Водитель BMW, 29-летний житель Ивано-Франковска, в ДТП не пострадал.

Следственным управлением по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Днепре произошло страшное ДТП. Водитель автомобиля Ford на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в белую иномарку.

В результате аварии водитель "Форда" погиб на месте. За рулем Renault была мать 11-летнего ребенка. Она скончалась в больнице. Водитель микроавтобуса, который въехал в уже столкнувшиеся машины, получил легкие травмы.