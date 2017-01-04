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Сильные метели накрыли Запад Украины: какая ситуация на дорогах (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7855/93_main.1483544634.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/93_tn.1483544634.jpg Запад По прогнозам, погодные условия в ближайшее время ухудшатся

Сильные метели накрыли Запад Украины: какая ситуация на дорогах (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 17:41

По прогнозам, погодные условия в ближайшее время ухудшатся


Сильные метели на Западе Украины. На Закарпатье закрытые дороги на всех горных перевалах. Кроме того, спасатели области бессрочно приостановили движение автобусов и грузовиков. Не пропускают большие машины дорогами "Мукачево-Рогатин", "Ужгород-Самбор" и "Хуст-Долина".

Во Львовской области в направлении Закарпатья ограничено движение и по трассе Киев-Чоп. Водителям предлагают переждать непогоду на специальных парковках, там организуют пункты обогрева. Ограничения будут действовать еще, по крайней мере, несколько дней, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. По прогнозам, погодные условия в ближайшее время ухудшатся.

"На перевале Абранском и Латирском дежурит тяжеловесные вездеходы – КрАЗы. Дежурит техника от облавтодора, которая чистит трассы и посыпает их песчано-солевой смесью, а также техника от спасателей, которые осуществляют помощь водителям", – сказала Наталья Батыр, спикер ГСЧС в Закарпатской области.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Источник:

Программа "События"

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