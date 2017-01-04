Скандал на Прикарпатье: хлопушки с российским триколором делали местные бизнесмены (фото)

Директор предприятия уверяет, что появление на прилавке таких хлопушек – недоразумение, сам он – патриот, а сын служит в ВСУ

На днях в соцсетях появилась информация, что в Кропивницком, в магазине "Фуршет" один из покупателей приобрел несколько хлопушек с изображением Деда Мороза, российского флага и двуглавого орла. Эта новость моментально наделала много шума как среди пользователей Facebook, так и в СМИ, поскольку новогодние "безделушки" были произведены в самом "сердце" Прикарпатья.

"Честно говоря, я подумал, что "Фуршет" торгует хлопушками производства РФ, но когда разглядел, то оказалось, что их изготавливает фирма с шикарным украинским названием VATRA. И находится предприятие в городе Косив Ивано-Франковской", – сообщает Андрей Малык в Facebook. сom.

К сегодняшнему дню официальный сайт фирмы "Ватра" vatra.kosiv.info успели заблокировать, однако владелец предприятия Василий Кифорук успел прокомментировать ситуацию одному из местных изданий report.if.ua.

"Фирма Vatra, что в Старых Кутах Косивского района, уже два года не делает продукции с российской символикой. Мне уже и служба безопасности звонила. Вышло недоразумение. Еще в 2013 году мы делали продукцию на Россию. И где-то осталось, может ящик или два, которые попали в продажу. Остатков на складе нет, хлопушки фирма продала давно. Мы вообще года два ничего не делаем, потому что ничего не продается", – говорит Кифорук.

По словам директора, он одним из первых стал членом НРУ (Народный Рух Украины), в 1989 году был членом Косивского районного провода Рух.

"А сын у меня сейчас воюет на Донбассе в рядах ВСУ. Чтобы все такие патриоты были, как я. Мне все это очень неприятно", – признается Василий Кифорук.

Напомним, недавно на Прикарпатье лесники выбрали главную новогоднюю елку Украины. На этот раз дерево выше, чем в прошлом году, – 26 метров.