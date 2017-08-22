Скандальное ДТП подо Львовом: бизнесмен Дыминский вылетел в Швейцарию

Допрос бизнесмена Петра Дыминского, который может быть причастен к смертельному ДТП во Львовской области, назначен на 23 августа, ему уже вручена повестка, однако тот во вторник вылетел в Швейцарию, заявляет советник министра внутренних дел Украины, народный депутат фракции "Народный фронт"Антон Геращенко.

"В понедельник утром Петру Дыминскому была официально вручена повестка на допрос и он был предупрежден, что ему будет предложено сдать образец своей ДНК следователю. Допрос был назначен на среду 23 августа", – написал Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.

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Он также заявляет, что во вторник утром следствие законным образом получило неопровержимые доказательства того, что за рулем автомобиля, сбившего насмерть 31-летнюю Наталю Трилу, был точно не охранник Дыминского, который взял вину за ДТП на себя.

В то же время, по словам парламентария, Дыминский, который в настоящее время пока еще имеет статус свидетеля, около 15:00 во вторник вылетел на частном самолете из Львова в Женеву.

"Предупреждаю Дыминского, что если Вы завтра не явитесь на допрос к следователю, и не сдадите для экспертизы пробу Вашей ДНК, это может быть косвенным доказательством того, что за рулем "Mercedes" был совсем не Ваш 43 летний охранник. А это могли быть Вы или другой близкий Вам человек. Кто на самом деле был за рулем Mercedes… следствие установит при любых обстоятельствах… И никакие деньги, ни связи не помогут настоящему виновнику… уйти от предусмотренной законом ответственности", – подчеркнул Геращенко.

Он также рассказал, что Генеральная прокуратура во вторник, в 14:00, определила подследственность расследования дела о возможной причастности Дыминского к гибели Трилы за Главным следственным управлением Нацполиции.

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