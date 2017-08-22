Скандальное ДТП подо Львовом: бизнесмен Дыминский вылетел в Швейцарию

Вчера, 21:44

В понедельник утром Петру Дыминскому была официально вручена повестка на допрос

Антон Геращенко. Фото: Facebook
Антон Геращенко. Фото: Facebook

Допрос бизнесмена Петра Дыминского, который может быть причастен к смертельному ДТП во Львовской области, назначен на 23 августа, ему уже вручена повестка, однако тот во вторник вылетел в Швейцарию, заявляет советник министра внутренних дел Украины, народный депутат фракции "Народный фронт"Антон Геращенко.

"В понедельник утром Петру Дыминскому была официально вручена повестка на допрос и он был предупрежден, что ему будет предложено сдать образец своей ДНК следователю. Допрос был назначен на среду 23 августа", – написал Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Он также заявляет, что во вторник утром следствие законным образом получило неопровержимые доказательства того, что за рулем автомобиля, сбившего насмерть 31-летнюю Наталю Трилу, был точно не охранник Дыминского, который взял вину за ДТП на себя.

В то же время, по словам парламентария, Дыминский, который в настоящее время пока еще имеет статус свидетеля, около 15:00 во вторник вылетел на частном самолете из Львова в Женеву.

"Предупреждаю Дыминского, что если Вы завтра не явитесь на допрос к следователю, и не сдадите для экспертизы пробу Вашей ДНК, это может быть косвенным доказательством того, что за рулем "Mercedes" был совсем не Ваш 43 летний охранник. А это могли быть Вы или другой близкий Вам человек. Кто на самом деле был за рулем Mercedes… следствие установит при любых обстоятельствах… И никакие деньги, ни связи не помогут настоящему виновнику… уйти от предусмотренной законом ответственности", – подчеркнул Геращенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Он также рассказал, что Генеральная прокуратура во вторник, в 14:00, определила подследственность расследования дела о возможной причастности Дыминского к гибели Трилы за Главным следственным управлением Нацполиции.

Ранее двоюродный брат погибшей Степан Мацевко сообщил  новые  факты по расследованию ДТП и рассказал о жизни и мечтах  сестры.  
ДТП, допрос, ДНК, следствие, геращенко, дыминский

Вы сейчас просматриваете новость "Скандальное ДТП подо Львовом: бизнесмен Дыминский вылетел в Швейцарию". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Смертельная авария. Фото: portal.lviv.ua

Брат погибшей в скандальном ДТП возле Львова: арестованный водитель неизлечимо болен

Вчера, 13:02

Наталья Трила, ставшая жертвой страшной аварии, к 30 годам сделала успешную карьеру и вскоре планировала сыграть свадьбу

Запад

Смертельное ДТП возле Львова с участием авто владельца "Карпат": все подробности

21 Августа, 16:11

С погибшей прощались всем селом, а Петр Дыминский в день похорон посетил  футбольный матч

Запад

Скандальное ДТП с "Мерседесом" президента ФК "Карпаты": полицейские рассказали подробности

19 Августа, 22:56

Виновника аварии сегодня арестовали, ему грозит до 8 лет за решеткой

Запад

Mercedes с госномером АС0277ВР, за рулем которого часто видят Петра Дыминского. Фото: zaxid.net

В ДТП с машиной владельца ФК "Карпаты" погибла женщина - СМИ

18 Августа, 22:18

Погибшая женщина была за рулем машины, с которой столкнулся Mercedes Дыминского

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования