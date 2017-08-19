Скандальное ДТП во Львовской области: полицейские и родственники ищут свидетелей

Вчера, 15:05

Водителя Mercedes-Benz – одного из участников смертельной аварии – задержали, сейчас в полиции  проверяют его показания


Погибшая в ДТП Наталья. Фото: соцсети

Погибшая в ДТП Наталья. Фото: соцсети

 


Полицейские и родственники просят откликнуться очевидцев ДТП, в результате которого погибла 31-летняя женщина-водитель.

"Авария  произошла 18 августа около 15.00 на автодороге Львов – Краковец в селе Ямельня. По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes-Benz S-65 AMG, 43-летний львовянин,  столкнулся с автомобилем Opel, который совершал поворот влево. В результате полученных травм женщина-водитель за рулем Opel скончалась на месте происшествия", – сообщает львовская полиция.

В тоже время родственники погибшей Натальи Трилы, сообщают, что она двигалась на своем авто со Львова в направлении села Ямельня, и в разрешенном месте свернула влево в сторону села. В это время Mercedes, в  сопровождении внедорожника марки Lexus, якобы,  на большой скорости в населенном пункте совершил обгон.

"Столкновение было очень сильным, от авто сестры не осталось ничего, Mercedes слетел в кювет и врезался в дерево. На водителе, который утверждает, что был за рулем, нет ни царапины или синяка", – пишет в Facebook брат погибшей Stepan Matsevko.

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По данному факту открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание  от трех до восьми лет лишения свободы.

Водитель Mercedes-Benz задержан, сейчас проводится проверка его показаний, устанавливаются обстоятельства ДТП. Автомобиль помещен на штрафплощадку. Назначены экспертизы.

Полицейские также просят откликнуться  водителей, автомобили которых оборудованы видеорегистраторами, и которые проезжали в момент ДТП  по трассе Львов-Краковец.

Как сообщают пользователи соцсетей, а также местные СМИ, за рулем Merсedes якобы находился известный предприниматель и владелец ФК "Карпаты" Петр Дыминский.

Ранее сообщалось, что возле Львова в ДТП погибла молодая женщина.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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