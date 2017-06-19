Смертельная авария возле Черновцов: ограда насквозь проткнула иномарку

В ДТП погибли три человека, еще двое попали в больницу, среди них – пятилетняя девочка

На трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече 19 июня утром произошло ДТП, в котором погибли три человека. Еще двое пострадавших с травмами доставили в больницу города Черновцы. Среди них – 5-летняя девочка.

"Двигаясь по трассе на автомобиле "Пежо" в сторону Черновцов, 31-летний мужчина пытался обогнать "Мерседес 124" под управлением 23-летнего жителя Кицманского района. В результате неудачного маневра иномарки столкнулись, после чего "Пежо" на скорости влетел в металлическое ограждение дороги, которое насквозь проткнуло автомобиль", – сообщает черновицкая полиция.

На момент столкновения в "Пежо" находилось двое попутчиков, а также жена и дочь водителя. Вследствие ДТП на месте происшествия погибли водитель "Пежо", его 29-летняя супруга и 34-летний житель Черновцов. В больницу доставили 5-летнюю дочь погибших и 35-летнего попутчика. По словам медиков, угрозы их жизни нет.

Проводятся следственные действия, для выяснения всех обстоятельств ДТП назначен ряд экспертиз.

Напомним, на Прикарпатье в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем погибли четверо молодых людей.