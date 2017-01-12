Смертельное ДТП на Волыни: автобус влетел в электроопору (фото)

В результате аварии один человек погиб, а четверо оказались в больнице с травмами

В одном из сел Волынской области произошло ДТП, в результате которого водитель автобуса "БАЗ" погиб на месте, четверо пассажиров получили травмы.

"11 января, около 21.00 в селе Седлище Любешевского района автобус сообщением "Луцк-Любешив-Цир", врезался в электроопору. За рулем находился 59-летний житель Луцка", – сообщает волынская полиция.

Водитель, по всей вероятности, не справился с управлением, столкнулся с бетонным столбом, после чего автобус съехал в кювет.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, на днях а Волыни автомобиль на скорости влетел в дерево. Погиб 31-летний водитель.