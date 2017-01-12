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Смертельное ДТП на Волыни: автобус влетел в электроопору (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7876/42_main.1484224653.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/42_tn.1484224653.jpg Запад В результате аварии один человек погиб, а четверо оказались в больнице с травмами

Смертельное ДТП на Волыни: автобус влетел в электроопору (фото)

Сегодня, 14:42

В результате аварии один человек погиб, а четверо оказались в больнице с травмами

В одном из сел Волынской области произошло ДТП, в результате которого водитель автобуса "БАЗ" погиб на месте, четверо пассажиров получили травмы.

"11 января, около 21.00 в селе Седлище Любешевского района автобус сообщением "Луцк-Любешив-Цир", врезался в электроопору. За рулем находился 59-летний житель Луцка", – сообщает волынская полиция.

Водитель, по всей вероятности, не справился с управлением, столкнулся с бетонным столбом, после чего автобус съехал в кювет.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Продолжается досудебное расследование.

Напомним,  на днях а Волыни автомобиль на скорости влетел в дерево. Погиб 31-летний водитель.
автобус, ДТП, полиция, Волынь

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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