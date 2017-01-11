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Смертельное ДТП на Волыни: автомобиль на скорости влетел в дерево http://www.segodnya.ua/img/article/7872/38_main.1484135823.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/38_tn.1484135823.jpg Запад В аварии, которая произошла глубокой ночью, погиб 31-летний водитель иномарки 

Смертельное ДТП на Волыни: автомобиль на скорости влетел в дерево

Сегодня, 19:16

В аварии, которая произошла глубокой ночью, погиб 31-летний водитель иномарки 

В ДТП погиб водитель. Фото: fotodtp.net
В ДТП погиб водитель. Фото: fotodtp.net

Смертельное ДТП, в котором погиб 31-летний водитель легковушки Volkswagen Passat,  произошло минувшею ночью в селе Манькив Локачинского района.

"10 января, около часа ночи, водитель не справился с управлением и на скорости врезался в дерево", – сообщает волынская полиция.

Мужчина скончался на месте происшествия. Открыто уголовное производство, досудебное расследование продолжается.

Напомним, недавно на трассе возле Ровно иномарка влетела в отбойник

ДТП, водитель, иномарка, Волынь

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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