Смертельное ДТП на Волыни: автомобиль на скорости влетел в дерево
В аварии, которая произошла глубокой ночью, погиб 31-летний водитель иномарки
Смертельное ДТП, в котором погиб 31-летний водитель легковушки Volkswagen Passat, произошло минувшею ночью в селе Манькив Локачинского района.
"10 января, около часа ночи, водитель не справился с управлением и на скорости врезался в дерево", – сообщает волынская полиция.
Мужчина скончался на месте происшествия. Открыто уголовное производство, досудебное расследование продолжается.
Напомним, недавно на трассе возле Ровно иномарка влетела в отбойник
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