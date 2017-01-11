Смертельное ДТП на Волыни: автомобиль на скорости влетел в дерево

В аварии, которая произошла глубокой ночью, погиб 31-летний водитель иномарки

Смертельное ДТП, в котором погиб 31-летний водитель легковушки Volkswagen Passat, произошло минувшею ночью в селе Манькив Локачинского района.

"10 января, около часа ночи, водитель не справился с управлением и на скорости врезался в дерево", – сообщает волынская полиция.

Мужчина скончался на месте происшествия. Открыто уголовное производство, досудебное расследование продолжается.

Напомним, недавно на трассе возле Ровно иномарка влетела в отбойник