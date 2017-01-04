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Смертельное ДТП в Ровенской области: столкнулись грузовик, микроавтобус и полицейское авто (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7855/61_main.1483538196.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/61_tn.1483538196.jpg Запад Тройное столкновение произошло во время оформления аварии, в которой погиб 35-летний пешеход

Смертельное ДТП в Ровенской области: столкнулись грузовик, микроавтобус и полицейское авто (фото)

Сегодня, 16:08

Тройное столкновение произошло во время оформления аварии, в которой погиб 35-летний пешеход

Фото: полиция
Фото: полиция

Сегодня в Ровенской области произошло масштабное  ДТП

Сразу три машины, в том числе и полицейский автомобиль, столкнулись в селе Рокитне Костопольского района. В результате аварии погиб пешеход.

"Четвертого января, в пять утра возле села Рокитне Костопольского района произошло ДТП, в котором под колесами микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter погиб 39-летний пешеход. Мужчина, скончавшийся на месте, шел по проезжей части дороги", – сообщает ровенская полиция.

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Фото: полиция

При оформлении этого ДТП произошла еще одна авария. Водитель грузовика SCANIA, столкнулся с микроавтобусом Reno, который ехал  в попутном направлении, а затем врезался в служебный "ВАЗ", который стоял на проезжей части с включенными проблесковыми маячками.

Открыто досудебное расследование, в полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

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Фото: полиция

Напомним, недавно на трассе возле Ровно иномарка влетела в отбойник
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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