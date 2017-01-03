Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Львова
Во Львовской области автобус на "зебре" сбил женщину http://www.segodnya.ua/img/article/7853/14_main.1483442923.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/14_tn.1483442923.jpg Запад 54-летняя женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте аварии

Во Львовской области автобус на "зебре" сбил женщину

Сегодня, 13:26

54-летняя женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте аварии

Женщину сбили на пешеходном переходе. Фото: pixabay.com
Женщину сбили на пешеходном переходе. Фото: pixabay.com

В одном из сел Львовской области автобус сообщением "Львов-Рогатын" на пешеходном переходе насмерть сбил 54-летнюю женщину.

"Второго января  в 17.40 в селе Старое Село Пустомытовского района, 50-летний водитель автобуса "Эталон" совершил наезд на женщину-пешехода", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте аварии. Тело погибшей доставлено в морг Львова. Неудовлетворительные дорожные условия, которые могли стать причиной аварии, не обнаружены.

 Причины происшествия выясняют в полиции.

Напомним, недавно во Львовской области столкнулись микроавтобус "Мерседес" и пассажирский автобус "Львов – Сокаль", в котором находилось 10 человек.
автобус, ДТП, пешеход, Львов, сбил, село, Эталон

Вы сейчас просматриваете новость "Во Львовской области автобус на "зебре" сбил женщину ". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Авария произошла на льовской трассе. Фото: bessarabskaya-pravda.com.ua

ДТП во Львовской области: легковушка врезалась в автобус с пассажирами

Сегодня, 12:20

В результате аварии 45-летний водитель "Волги" погиб на месте происшествия 

Запад

Возле Львова на годовщину дня рождения Бандеры сгорел "музей-крыивка" УПА

Сегодня, 10:54

Музей находится в лесу, и, по всей вероятности, его умышленно подожгли неизвестные

Запад

На месте инцидента

Во Львове мужчина с ножами устроил погром в супермаркетах

Вчера, 17:09

Неадекватного мужчину забрали в психиатрическую больницу

Харьков

На месте ДТП

Жуткое ДТП в Харькове: родители погибли, ребенок выжил

Вчера, 14:58

Полиция устанавливает все обстоятельства смертельной аварии 

Запад

После аварии. Фото: zk.npu.gov.ua

На трассе Киев-Чоп водитель "Мерседеса" насмерть сбил пешехода

30 Декабря 2016, 19:36

Владелец авто, якобы не заметил мужчину, который неожиданно выскочил на дорогу

Происшествия и криминал

Подполковник сбил двух пешеходов. Фото: kyrtag.kg

Арестовали подполковника СБУ, устроившего смертельное ДТП в Запорожской области

30 Декабря 2016, 18:26

Офицеру грозит от пяти до десяти лет тюрьмы, он находится под стражей 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.