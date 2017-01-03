Во Львовской области автобус на "зебре" сбил женщину
54-летняя женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте аварии
В одном из сел Львовской области автобус сообщением "Львов-Рогатын" на пешеходном переходе насмерть сбил 54-летнюю женщину.
"Второго января в 17.40 в селе Старое Село Пустомытовского района, 50-летний водитель автобуса "Эталон" совершил наезд на женщину-пешехода", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.
Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте аварии. Тело погибшей доставлено в морг Львова. Неудовлетворительные дорожные условия, которые могли стать причиной аварии, не обнаружены.
Причины происшествия выясняют в полиции.
Напомним, недавно во Львовской области столкнулись микроавтобус "Мерседес" и пассажирский автобус "Львов – Сокаль", в котором находилось 10 человек.
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