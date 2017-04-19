Смертельное ДТП во Львовской области: водитель бросил машину и сбежал

Сегодня, 17:54

Травмы получили трое пассажиров микроавтобуса, один из них скончался  в реанимации

На месте аварии. Фото: lv.npu.gov.ua
На месте аварии. Фото: lv.npu.gov.ua

На международной трассе Львов – Шегини столкнулись микроавтобус "Мерседес Спринтер" и легковушка "Ауди 100". В  аварии погиб пассажир микроавтобуса, а водитель "Ауди" скрылся с места происшествия, бросив машину.

"ДТП произошло сегодня, 19 апреля, около 11.40 возле города Мостиска. Автомобилем "Мерседес Спринтер" управлял 47-летний житель города Борислав", – сообщает львовская полиция.

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В результате аварии травмы получили трое пассажиров микроавтобуса: 54-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 58- и 18-лет. Впоследствии 58-летний мужчина скончался в реанимации.

Правоохранители устанавливают личность водителя "Ауди" и его местонахождение, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, на Прикарпатье в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем погибли четверо молодых людей.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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