Смертельное ДТП во Львовской области: водитель бросил машину и сбежал

Травмы получили трое пассажиров микроавтобуса, один из них скончался в реанимации

На международной трассе Львов – Шегини столкнулись микроавтобус "Мерседес Спринтер" и легковушка "Ауди 100". В аварии погиб пассажир микроавтобуса, а водитель "Ауди" скрылся с места происшествия, бросив машину.

"ДТП произошло сегодня, 19 апреля, около 11.40 возле города Мостиска. Автомобилем "Мерседес Спринтер" управлял 47-летний житель города Борислав", – сообщает львовская полиция.

В результате аварии травмы получили трое пассажиров микроавтобуса: 54-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 58- и 18-лет. Впоследствии 58-летний мужчина скончался в реанимации.

Правоохранители устанавливают личность водителя "Ауди" и его местонахождение, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, на Прикарпатье в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем погибли четверо молодых людей.